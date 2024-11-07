Кулеба пояснив, чому Південній Кореї варто бути насторожі

Бойовий досвід КНДР загрожує Південній Кореї, — Кулеба
Південна Корея могла зробити для України набагато більше, ніж робила. Це відповідало б і її власним національним інтересам. Однак, тепер, коли солдати КНДР воюють проти України, ситуація для Південної Кореї стала ще більш загрозливою, ніж була раніше.
Про це в четвер, 7 листопада, заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє Новини.LIVE.
Збільшення загрози для Південної Кореї
За словами Дмитра Кулеби, Південна Корея взяла паузу та вирішила зачекати виборів в США, аби зрозуміти, як діяти далі.
"Але тепер, я думаю, в південнокорейських елітах виникне відчуття збільшення загрози, тому що північнокорейська армія набуває військового досвіду", — заявив ексміністр закордонних справ.
Солдати КНДР набудуть великого досвіду у війні проти України
Як зазначив Дмитро Кулеба, українці почали висміювати корейських солдатів, фото яких з'явились у соцмережах, однак недооцінювати ворога не варто.
"Ми це все вже проходили, коли глузували з російських солдатів. Так, їх багато загине, ми їх багато вб'ємо, але вони набудуть неоціненного бойового досвіду, який повернуть у Північну Корею. Ну і будуть, на жаль, також воювати проти наших солдатів, призводячи до жертв. Тому до всього треба ставитися максимально серйозно", — наголосив Кулеба.
Колишній міністр закордонних справ також зазначив, що тепер Південній Кореї варто пильніше стежити за ситуацією з КНДР.
Нагадаємо, у Курській області наразі перебуває близько 10 тисяч солдатів КНДР. У Пентагоні припускають, що це може вплинути на ситуацію на фронті.
Росія буде виплачувати солдатам з КНДР, які братимуть участь у війні проти України, по дві тисячі доларів щомісяця.
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