Кулеба пояснив, чому Південній Кореї варто бути насторожі

Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН

Південна Корея могла зробити для України набагато більше, ніж робила. Це відповідало б і її власним національним інтересам. Однак, тепер, коли солдати КНДР воюють проти України, ситуація для Південної Кореї стала ще більш загрозливою, ніж була раніше.

Про це в четвер, 7 листопада, заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє Новини.LIVE.

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Збільшення загрози для Південної Кореї

За словами Дмитра Кулеби, Південна Корея взяла паузу та вирішила зачекати виборів в США, аби зрозуміти, як діяти далі.

"Але тепер, я думаю, в південнокорейських елітах виникне відчуття збільшення загрози, тому що північнокорейська армія набуває військового досвіду", — заявив ексміністр закордонних справ.

Солдати КНДР набудуть великого досвіду у війні проти України

Як зазначив Дмитро Кулеба, українці почали висміювати корейських солдатів, фото яких з'явились у соцмережах, однак недооцінювати ворога не варто.

"Ми це все вже проходили, коли глузували з російських солдатів. Так, їх багато загине, ми їх багато вб'ємо, але вони набудуть неоціненного бойового досвіду, який повернуть у Північну Корею. Ну і будуть, на жаль, також воювати проти наших солдатів, призводячи до жертв. Тому до всього треба ставитися максимально серйозно", — наголосив Кулеба.

Колишній міністр закордонних справ також зазначив, що тепер Південній Кореї варто пильніше стежити за ситуацією з КНДР.

Нагадаємо, у Курській області наразі перебуває близько 10 тисяч солдатів КНДР. У Пентагоні припускають, що це може вплинути на ситуацію на фронті.

Росія буде виплачувати солдатам з КНДР, які братимуть участь у війні проти України, по дві тисячі доларів щомісяця.