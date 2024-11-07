Кулеба объяснил, почему Южной Корее следует быть настороже

Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН

Южная Корея могла сделать для Украины гораздо больше, чем делала. Это отвечало бы и ее собственным интересам. Однако теперь, когда солдаты КНДР воюют против Украины, ситуация для Южной Кореи стала еще более угрожающей, чем была ранее.

Об этом в четверг, 7 ноября, заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе Киевского международного экономического форума, сообщает Новини.LIVE.

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По словам Дмитрия Кулебы, Южная Корея взяла паузу и решила подождать выборов в США, чтобы понять, как действовать дальше.

"Но теперь, я думаю, в южнокорейских элитах возникнет ощущение увеличения угрозы, потому что северокорейская армия приобретает военный опыт", — заявил эксминистр иностранных дел.

Солдаты КНДР приобретут большой опыт в войне против Украины

Как отметил Дмитрий Кулеба, украинцы начали высмеивать корейских солдат, фото которых появились в соцсетях, однако недооценивать врага не стоит.

"Мы это все уже проходили, когда насмехались над русскими солдатами. Да, их много погибнет, мы их много убьем, но они приобретут неоценимый боевой опыт, который вернут в Северную Корею. Ну и будут, к сожалению, также воевать против наших солдат, приводя к жертвам. Поэтому ко всему нужно относиться максимально серьезно", — подчеркнул Кулеба.

Бывший министр иностранных дел также отметил, что теперь Южной Корее следует пристальнее следить за ситуацией с КНДР.

Напомним, в Курской области находится около 10 тысяч солдат КНДР. В Пентагоне предполагается, что это может повлиять на ситуацию на фронте.

Россия будет выплачивать участвующим в войне против Украины солдатам из КНДР по две тысячи долларов ежемесячно.