Воєнний стан у Південній Кореї — у Сеулі розпочалися сутички

Сутички в Сеулі. Фото: Yonhap via REUTERS

У Сеулі почалися сутички людей з військовими. Це сталося після запровадження воєнного стану в Південній Кореї.

Про це повідомляє Yonhap у вівторок, 3 грудня.

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Причиною сутичок стало те, що військові заблокували будівлю парламенту.

Сутички в Сеулі. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Відомо, що у Південній Кореї запровадили цензуру в медіа, заборонили мітинги та демонстрації, а також призупинили роботу парламенту, місцевих рад і політичних партій.

Заклик до протестів

Лідер опозиції Південної Кореї Чі Чже Мен закликав громадян до протестів проти військової диктатури. Він заявив, що президент Юн Сок Йоль зрадив свій народ.

Він закликав людей прийти до парламенту, заблокованого військовими, де депутати планують голосувати за імпічмент президента, якого звинувачують у спробі встановити військову диктатуру.

Відомо, що Юн Сок Йоль не повідомив про намір оголосити воєнний стан навіть багатьом у своєму оточенні, що призвело до хаосу серед політичної еліти в Сеулі.

Нагадаємо, 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні через загрозу, яку становлять пропівнічнокорейські сили.

Раніше народний депутат Андрій Ніколаєнко заявив, що внутрішня ситуація в Південній Кореї може вплинути на постачання зброї Україні.