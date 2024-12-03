Военное положение в Южной Корее — в Сеуле начались столкновения

Стычки в Сеуле. Фото: Yonhap via REUTERS

В Сеуле начались столкновения людей с военными. Это произошло после введения военного положения в Южной Корее.

Об этом сообщает Yonhap во вторник, 3 декабря.

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Причиной столкновений стало то, что военные заблокировали здание парламента.

Схватки в Сеуле. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Известно, что в Южной Корее ввели цензуру в медиа, запретили митинги и демонстрации, а также приостановили работу парламента, местных советов и политических партий.

Призыв к протестам

Лидер оппозиции Южной Кореи Чи Чжэ Мэн призвал граждан к протестам против военной диктатуры. Он заявил, что президент Юн Сок Йоль предал свой народ.

Он призвал людей прийти к парламенту, заблокированному военными, где депутаты планируют голосовать за импичмент президента, которого обвиняют в попытке установить военную диктатуру.

Известно, что Юн Сок Йоль не сообщил о намерении объявить военное положение даже многим в своем окружении, что привело к хаосу среди политической элиты в Сеуле.

Напомним, 3 декабря Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране из-за угрозы, которую представляют просеверокорейские силы.

Ранее народный депутат Андрей Николаенко заявил, что внутренняя ситуация в Южной Корее может повлиять на поставку оружия Украине.