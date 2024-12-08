Прокуратура Південної Кореї повідомила про підозру президенту Юн Сок Йолю

Юн Сок Йоль. Фото: Reuters

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю у неділю, 8 грудня, оголосили підозру у державній зраді. Також його звинувачують у зловживанні владою.

Про це пише Yonhap News.

Читайте також:

Підозра президенту Південної Кореї

"Було подано численні скарги, і відповідно до процесу ведеться розслідування", — сказав очільник спеціального штабу з розслідування Пак Се Хюн.

За його словами, прокурори розслідують звинувачення проти Юна у державній зраді та зловживанні владою.

Нагадаємо, 3 грудня у Південній Кореї оголосили про введення воєнного стану. Юн звинуватив опозицію у контролюванні парламенту й паралізуванні роботи уряду "антидержавною діяльністю".

Згодом у Сеулі почалися сутички громадян з військовими після запровадження воєнного стану.

Вже через шість годин після запровадження воєнний стан в країні скасували.

А 6 грудня президент країни заявив, що "щиро шкодує" про наслідки воєнного стану для громадян. Він пообіцяв більше ніколи не робити подібних спроб.