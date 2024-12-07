Юн Сок Йоль попросив вибачення за введення воєнного стану

Юн Сок Йоль. Фото: time.com

Президент Південної Кореї Президент Юн Сок Йоль у суботу, 7 грудня, заявив, що "щиро шкодує" про наслідки воєнного стану для громадян. Він пообіцяв більше ніколи не робити подібних спроб.

Про це пише Yonhap News.

Читайте також:

Воєнний стан у Південній Кореї

За кілька годин до голосування в парламенті стосовно імпічменту південнокорейського президента він попросив вибачення у відеозверненні.

"Я щиро шкодую і прошу вибачення у людей, які, напевно, були дуже здивовані", — сказав Юн.

За його словами, воєнний стан було запроваджено через "відчай", але він визнав, що таке рішення викликало "занепокоєння і незручності" у людей.

"Я не уникну юридичної та політичної відповідальності, пов'язаної з цим оголошенням воєнного стану", — сказав президент країни.

Юн пообіцяв залишити всі рішення, включаючи термін, за своєю Партією народної влади, аби стабілізувати країну.

Нагадаємо, 3 грудня у Південній Кореї оголосили про введення воєнного стану через загрозу, яку собою представляють пропівнічнокорейські сили.

Згодом у Сеулі почалися сутички громадян з військовими після запровадження воєнного стану.

Вже через шість годин після запровадження воєнний стан в країні скасували.