Міністр оборони Південної Кореї подав у відставку

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен. Фото: hani.co.kr

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен подав у відставку. Саме він запропонував президенту країни оголосити воєнний стан.

Про це повідомляє Yonhap у середу, 4 грудня.

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Міністр оголосив про відставку в офіційному документі, який розіслали журналістам.

"Я беру на себе відповідальність за всі ситуації, пов’язані з воєнним станом, і висловлюю свою вдячність президенту", — заявив Кім Йон Хен.

Повідомляється, що міністр оборони особисто запропонував президенту Південної Кореї оголосити воєнний стан.

Міністр також додав, що всі військові, які виконували обов’язки, пов’язані з питаннями воєнного стану, виконували його вказівки. Він наголосив, що "вся відповідальність лежить на ньому".

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про запровадження воєнного стану. Він заявив, що це пов'язано із загрозою, яку представляють пропівнічнокорейські сили.

Також ми писали, що після оголошення воєнного стану в Сеулі, столиці Південної Кореї, почалися зіткнення людей із військовими.