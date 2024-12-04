Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Опозиція закликала президента Південної Кореї піти у відставку arrow

Опозиція закликала президента Південної Кореї піти у відставку

4 грудня 2024 06:33
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Опозиція закликає президента Південної Кореї піти у відставку або піддатися імпічменту
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото: LvivNEWS
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Головна опозиційна партія Південної Кореї закликала президента Юн Сок Йоля негайно піти у відставку, або ж йому висунуть імпічмент. Це сталося через кілька годин після того, як було скасовано короткочасний воєнний стан у країні.

Про це у середу, 4 грудня, повідомляє Associated Press.

Читайте також:

Що відомо

Ліберальна опозиційна Демократична партія, яка має більшість у 300-місцевому парламенті, заявила в середу, що її законодавці вирішили закликати Юна негайно піти у відставку.

"Оголошення президентом Юн Сок Йолем воєнного стану було явним порушенням конституції. Воно не відповідало жодним вимогам для його оголошення. Оголошення воєнного стану із самого початку було недійсним і грубим порушенням конституції. Це був грубий акт заколоту, який дає чудові підстави для його імпічменту", — йдеться у заяві Демократичної партії.

Для імпічменту президента законодавцям знадобиться підтримка двох третин парламенту (200 з 300 його представників). Демократична партія та інші невеликі опозиційні партії разом мають 192 місця. Але коли парламент відхилив оголошення Юна про воєнний стан 190 голосами проти 0, то 18 законодавців із правлячої Партії народної влади Юна проголосували на підтримку відхилення, за словами посадовців Національної асамблеї.

Якщо Юну буде оголошено імпічмент, він буде позбавлений своїх конституційних повноважень доти, доки Конституційний суд не ухвалить рішення про його долю. Водночас прем'єр-міністр Хан Док Су, який посідає другу позицію в уряді Південної Кореї, візьме на себе його президентські обов'язки.

Як повідомляється, Юн не зробив негайної публічної відповіді на вимогу опозиції. Однак його офіс повідомив, що старші радники та секретарі президента запропонували колективно піти у відставку, а сам Юн також відклав свій офіційний розклад на середу вранці.

Нагадаємо, вчора президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про те, що в країні запроваджується воєнний стан. За його словами, це пов'язано із загрозою, яку несуть пропівнічнокорейські сили.

Також ми писали, що після запровадження воєнного стану в Сеулі, столиці Південної Кореї, почалися зіткнення людей із військовими.

опозиція Південна Корея військові воєнний стан відставка імпічмент

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Нардеп назвала "Зимову єПідтримку" спробою виявити ухилянтів

07:21 Військовий утік зі служби на один день — що вирішив суд

07:06 Обов'язкова ідентифікація — хто через це може втратити пенсію

07:04 Борги померлого військового — чи відберуть кредитори соцвиплати

07:01 Зміна номера телефону у ПриватБанку — алгоритм дій

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Українці можуть вигідно продати брухт алюмінію — ціни за 1 кг

06:33 Опозиція закликала президента Південної Кореї піти у відставку

06:30 Повторні штрафи від ТЦК за неявку за повісткою поштою — нюанси

06:30 Ціни на сою знову змінюються — що відбувається з вартістю зерна

06:30 Усик розповів, чому до нього приїздив Леннокс Льюїс

07:30 Нардеп назвала "Зимову єПідтримку" спробою виявити ухилянтів

07:21 Військовий утік зі служби на один день — що вирішив суд

07:06 Обов'язкова ідентифікація — хто через це може втратити пенсію

07:04 Борги померлого військового — чи відберуть кредитори соцвиплати

07:01 Зміна номера телефону у ПриватБанку — алгоритм дій

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Українці можуть вигідно продати брухт алюмінію — ціни за 1 кг

06:33 Опозиція закликала президента Південної Кореї піти у відставку

06:30 Повторні штрафи від ТЦК за неявку за повісткою поштою — нюанси

06:30 Ціни на сою знову змінюються — що відбувається з вартістю зерна

06:30 Усик розповів, чому до нього приїздив Леннокс Льюїс

06:27 Індекс Олів'є — на скільки за рік подорожчав новорічний салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2024
Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету