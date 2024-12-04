Опозиція закликає президента Південної Кореї піти у відставку або піддатися імпічменту

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото: LvivNEWS

Головна опозиційна партія Південної Кореї закликала президента Юн Сок Йоля негайно піти у відставку, або ж йому висунуть імпічмент. Це сталося через кілька годин після того, як було скасовано короткочасний воєнний стан у країні.

Про це у середу, 4 грудня, повідомляє Associated Press.

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Що відомо

Ліберальна опозиційна Демократична партія, яка має більшість у 300-місцевому парламенті, заявила в середу, що її законодавці вирішили закликати Юна негайно піти у відставку.

"Оголошення президентом Юн Сок Йолем воєнного стану було явним порушенням конституції. Воно не відповідало жодним вимогам для його оголошення. Оголошення воєнного стану із самого початку було недійсним і грубим порушенням конституції. Це був грубий акт заколоту, який дає чудові підстави для його імпічменту", — йдеться у заяві Демократичної партії.

Для імпічменту президента законодавцям знадобиться підтримка двох третин парламенту (200 з 300 його представників). Демократична партія та інші невеликі опозиційні партії разом мають 192 місця. Але коли парламент відхилив оголошення Юна про воєнний стан 190 голосами проти 0, то 18 законодавців із правлячої Партії народної влади Юна проголосували на підтримку відхилення, за словами посадовців Національної асамблеї.

Якщо Юну буде оголошено імпічмент, він буде позбавлений своїх конституційних повноважень доти, доки Конституційний суд не ухвалить рішення про його долю. Водночас прем'єр-міністр Хан Док Су, який посідає другу позицію в уряді Південної Кореї, візьме на себе його президентські обов'язки.

Як повідомляється, Юн не зробив негайної публічної відповіді на вимогу опозиції. Однак його офіс повідомив, що старші радники та секретарі президента запропонували колективно піти у відставку, а сам Юн також відклав свій офіційний розклад на середу вранці.

Нагадаємо, вчора президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про те, що в країні запроваджується воєнний стан. За його словами, це пов'язано із загрозою, яку несуть пропівнічнокорейські сили.

Також ми писали, що після запровадження воєнного стану в Сеулі, столиці Південної Кореї, почалися зіткнення людей із військовими.