Оппозиция призывает президента Южной Кореи уйти в отставку или подвергнуться импичменту

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Фото: LvivNEWS

Главная оппозиционная партия Южной Кореи призвала президента Юн Сок Йоль немедленно уйти в отставку или же подвергнутся импичменту. Это произошло через несколько часов после того, как было отменено кратковременное военное положение в стране.

Об этом в среду, 4 декабря, сообщает Associated Press.

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Либеральная оппозиционная Демократическая партия, которая имеет большинство в 300-местном парламента, заявила в среду, что ее законодатели решили призвать Юна немедленно уйти в отставку. В противном случае они предпримут шаги по его импичменту.

"Объявление президентом Юн Сок Йолем военного положения было явным нарушением конституции. Оно не соответствовало никаким требованиям для его объявления. Объявление военного положения изначально было недействительным и грубым нарушением конституции. Это был грубый акт мятежа, который дает прекрасные основания для его импичмента", — говорится в заявлении Демократической партии.

Для импичмента президента законодателям понадобится поддержка двух третей парламента (200 из 300 его представителей). Демократическая партия и другие небольшие оппозиционные партии вместе имеют 192 места. Но когда парламент отклонил объявление Юна о военном положении 190 голосами против 0, то 18 законодателей из правящей Партии народной власти Юна проголосовали в поддержку отклонения, по словам должностных лиц Национальной ассамблеи.

Если Юну будет объявлен импичмент, он будет лишен своих конституционных полномочий до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет решение о его судьбе. В то же время, премьер-министр Хан Док Су, занимающий вторую позицию в правительстве Южной Кореи, возьмет на себя его президентские обязанности.

Как сообщается, Юн не сделал немедленного публичного ответа на требование оппозиции. Однако его офис сообщил, что старшие советники и секретари президента предложили коллективно уйти в отставку, а сам Юн также отложил свое официальное расписание на среду утром.

Напомним, вчера президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о том, что в стране вводится военное положение. По его словам, это связано с угрозой, которую несут просеверокорейские силы.

Также мы писали, что после введения военного положения в Сеуле, столицы Южной Кореи, начались столкновения людей с военными.