Министр обороны Южной Кореи подал в отставку

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен. Фото: hani.co.kr

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку. Именно он предложил президенту страны объявить военное положение.

Об этом сообщает Yonhap в среду, 4 декабря.

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Министр объявил об отставке в официальном документе, разосланном журналистам.

"Я беру на себя ответственность за все ситуации, связанные с военным положением, и выражаю свою благодарность президенту", — заявил Ким Йон Хен.

Сообщается, что министр обороны лично предложил президенту Южной Кореи объявить военное положение.

Министр также добавил, что все военные, выполнявшие обязанности, связанные с вопросами военного положения, выполняли его указания. Он подчеркнул, что "вся ответственность лежит на нем".

Напомним, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения. Он заявил, что это связано с угрозой, которую представляют просеверокорейские силы.

Также мы писали, что после объявления военного положения в Сеуле, столице Южной Кореи, начались столкновения людей с военными.