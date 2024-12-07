Юн Сок Йоль попросил прощения за введение военного положения

Юн Сок Йоль. Фото: time.com

Президент Южной Кореи Президент Юн Сок Йоль в субботу, 7 декабря, заявил, что "искренне сожалеет" о последствиях военного положения для граждан. Он пообещал больше никогда не предпринимать подобных попыток.

Об этом пишет Yonhap News.

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За несколько часов до голосования в парламенте по импичменту южнокорейского президента он попросил прощения в видеообращении.

"Я искренне сожалею и прошу прощения у людей, которые, наверное, были очень удивлены", — сказал Юн.

По его словам, военное положение было введено из-за "отчаяния", но он признал, что такое решение вызвало "беспокойство и неудобства" для людей.

"Я не избегу юридической и политической ответственности, связанной с этим объявлением военного положения", — сказал президент страны.

Юн пообещал оставить все решения, включая срок по своей Партии народной власти, чтобы стабилизировать страну.

Напомним, 3 декабря в Южной Корее объявили о введении военного положения из-за угрозы, которую представляют собой северокорейские силы.

Позже в Сеуле начались стычки граждан с военными после введения военного положения.

Уже через шесть часов после введения военное положение в стране было отменено.