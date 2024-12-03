У Південній Кореї парламент скасував воєнний стан

Протест у Південній Кореї. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

У парламенті Південної Кореї проголосували за скасування воєнного стану. Раніше його оголосив президент Юн Сок Йоль.

Про це повідомляє Yonhap у вівторок, 3 грудня.

Читайте також:

Скасування воєнного стану в Південній Кореї

Попри кордони, встановлені військовими, 190 депутатам вдалося прорватися до будівлі Національної асамблеї. На екстреному засіданні вони проголосували за скасування воєнного стану.

Результати голосування. Фото: Yonhap

Люди, які проникли до будівлі, разом із депутатами забарикадували вхід до Національної асамблеї меблями.

Військові намагаються прорватися до зали через вікна, а протестувальники стримують їх вогнегасниками.

Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан через загрозу з боку пропівнічнокорейських сил.

Згодом у Сеулі спалахнули сутички між протестувальниками та військовими. Лідер опозиції Південної Кореї Чі Чже Мен закликав людей вийти на протести.