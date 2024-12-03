У Південній Кореї парламент скасував воєнний стан

У Південній Кореї проголосували за скасування воєнного стану
У парламенті Південної Кореї проголосували за скасування воєнного стану. Раніше його оголосив президент Юн Сок Йоль.
Про це повідомляє Yonhap у вівторок, 3 грудня.
Скасування воєнного стану в Південній Кореї
Попри кордони, встановлені військовими, 190 депутатам вдалося прорватися до будівлі Національної асамблеї. На екстреному засіданні вони проголосували за скасування воєнного стану.
Люди, які проникли до будівлі, разом із депутатами забарикадували вхід до Національної асамблеї меблями.
Військові намагаються прорватися до зали через вікна, а протестувальники стримують їх вогнегасниками.
Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан через загрозу з боку пропівнічнокорейських сил.
Згодом у Сеулі спалахнули сутички між протестувальниками та військовими. Лідер опозиції Південної Кореї Чі Чже Мен закликав людей вийти на протести.
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