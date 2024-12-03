Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Південній Кореї проголосували за скасування воєнного стану arrow

У Південній Кореї проголосували за скасування воєнного стану

3 грудня 2024 18:48
Аркадій Пастула - Редактор
У Південній Кореї парламент скасував воєнний стан
Протест у Південній Кореї. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Аркадій Пастула - Редактор

У парламенті Південної Кореї проголосували за скасування воєнного стану. Раніше його оголосив президент Юн Сок Йоль.

Про це повідомляє Yonhap у вівторок, 3 грудня.

Читайте також:

Скасування воєнного стану в Південній Кореї

Попри кордони, встановлені військовими, 190 депутатам вдалося прорватися до будівлі Національної асамблеї. На екстреному засіданні вони проголосували за скасування воєнного стану.

Скасування воєнного стану в Південній Кореї
Результати голосування. Фото: Yonhap

Люди, які проникли до будівлі, разом із депутатами забарикадували вхід до Національної асамблеї меблями.

Військові намагаються прорватися до зали через вікна, а протестувальники стримують їх вогнегасниками.

Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан через загрозу з боку пропівнічнокорейських сил.

Згодом у Сеулі спалахнули сутички між протестувальниками та військовими. Лідер опозиції Південної Кореї Чі Чже Мен закликав людей вийти на протести.

протести Південна Корея воєнний стан голосування парламент

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

19:09 Відключення світла будуть довше — графік від Укренерго на завтра

19:09 Відключення світла в Одесі — графіки на середу 4 грудня

18:48 У Південній Кореї проголосували за скасування воєнного стану

18:33 Смертельна ДТП у Дніпрі — підозрюваному обрали запобіжний захід

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Новина з фото

18:23 PlayStation святкує 30 років — в PS Store ігри зі знижками до 80%

18:21 На зарплати одеських чиновників виділять 1 млрд грн у 2025 році

18:19 У Садового назвали дати канікул у Львові — графіки по школах

18:03 У Сеулі почалися сутички з військовими — відео

18:01 Від новачка до інвестора — як працює фондовий ринок

Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

19:09 Відключення світла будуть довше — графік від Укренерго на завтра

19:09 Відключення світла в Одесі — графіки на середу 4 грудня

18:48 У Південній Кореї проголосували за скасування воєнного стану

18:33 Смертельна ДТП у Дніпрі — підозрюваному обрали запобіжний захід

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Новина з фото

18:23 PlayStation святкує 30 років — в PS Store ігри зі знижками до 80%

18:21 На зарплати одеських чиновників виділять 1 млрд грн у 2025 році

18:19 У Садового назвали дати канікул у Львові — графіки по школах

18:03 У Сеулі почалися сутички з військовими — відео

18:01 Від новачка до інвестора — як працює фондовий ринок

Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

14:37 Жити після втрати коханого на війні — другий випуск Жінки-фенікс

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2024
Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК