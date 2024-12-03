В Южной Корее парламент отменил военное положение

В Южной Корее проголосовали за отмену военного положения
В парламенте Южной Кореи проголосовали за отмену военного положения. Ранее его объявил президент Юн Сок Йоль.
Об этом сообщает Yonhap во вторник, 3 декабря.
Отмена военного положения в Южной Корее
Несмотря на кордоны, установленные военными, 190 депутатам удалось прорваться в здание Национальной ассамблеи. На экстренном заседании они проголосовали за отмену военного положения.
Люди, которые проникли в здание, вместе с депутатами забаррикадировали вход в Национальную ассамблею мебелью.
Военные пытаются прорваться в зал через окна, а протестующие сдерживают их огнетушителями.
Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил военное положение из-за угрозы со стороны просеверокорейских сил.
Впоследствии в Сеуле вспыхнули столкновения между протестующими и военными. Лидер оппозиции Южной Кореи Чи Чже Мэн призвал людей выйти на протесты.
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