В Южной Корее парламент отменил военное положение

Протест в Южной Корее. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

В парламенте Южной Кореи проголосовали за отмену военного положения. Ранее его объявил президент Юн Сок Йоль.

Об этом сообщает Yonhap во вторник, 3 декабря.

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Несмотря на кордоны, установленные военными, 190 депутатам удалось прорваться в здание Национальной ассамблеи. На экстренном заседании они проголосовали за отмену военного положения.

Результаты голосования. Фото: Yonhap

Люди, которые проникли в здание, вместе с депутатами забаррикадировали вход в Национальную ассамблею мебелью.

Военные пытаются прорваться в зал через окна, а протестующие сдерживают их огнетушителями.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил военное положение из-за угрозы со стороны просеверокорейских сил.

Впоследствии в Сеуле вспыхнули столкновения между протестующими и военными. Лидер оппозиции Южной Кореи Чи Чже Мэн призвал людей выйти на протесты.