Імпічмент президента Південної Кореї — уряд провалив голосування

Уряд Південної Кореї. Фото: Yonhap

Парламент Південної Кореї не набрав потрібної кількості голосів для імпічменту президенту Юн Сок Йоля. Усі депутати правлячої партії "Сила народу", окрім трьох, бойкотували голосування.

Про це повідомляє видання Yonhap у суботу, 7 грудня.

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Представники правлячої партії не брали участі в голосуванні, за винятком трьох депутатів, які проголосували всупереч рішенню своєї партії. Решта депутатів правлячої партії почали покидати залу пленарного засідання Національних зборів перед винесенням на таємне голосування законопроєкту про імпічмент президенту.

Лише 195 із 300 зареєстрованих депутатів взяли участь у голосуванні. Для оголошення імпічменту потрібно було щонайменше 200 голосів.

Біля будівлі парламенту в Сеулі тривають акції з вимогою арешту та імпічменту Юн Сок Йоля. Про імпічмент заговорили після того, як президент Південної Кореї спробував ввести у країні воєнний стан.

Нагадаємо, у парламенті Південної Кореї проголосували за скасування воєнного стану. Раніше його оголосив президент Юн Сок Йоль.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен пішов у відставку. Саме він запропонував президенту країни оголосити воєнний стан.