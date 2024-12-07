Импичмент президента Южной Кореи — парламент провалил голосование

Парламент Южной Кореи. Фото: Yonhap

Парламент Южной Кореи не набрал нужного количества голосов для импичмента президента Юн Сок Йоля. Все депутаты правящей партии "Сила народа", кроме трех, бойкотировали голосование.

Об этом сообщает издание Yonhap в субботу, 7 декабря.

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Представители правящей партии не участвовали в голосовании, за исключением трех депутатов, проголосовавших вопреки решению своей партии. Остальные депутаты правящей партии начали покидать зал пленарного заседания перед вынесением на тайное голосование законопроекта об импичменте президенту.

Только 195 из 300 зарегистрированных депутатов приняли участие в голосовании. Для объявления импичмента требовалось не менее 200 голосов.

У здания парламента в Сеуле продолжаются акции с требованием ареста и импичмента Юн Сок Йоля. Об импичменте заговорили после того, как президент Южной Кореи попытался ввести в стране военное положение.

Напомним, в парламенте Южной Кореи проголосовали за отмену военного положения. Ранее его объявил президент Юн Сок Йоль.

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен ушел в отставку. Именно он предложил президенту страны объявить военное положение.