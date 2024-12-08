Прокуратура Южной Кореи сообщила о подозрении президенту Юн Сок Йолю

Президента Южной Кореи подозревают в госизмене, — СМИ
Президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю в воскресенье, 8 декабря, объявили подозрение в государственной измене. Также он обвиняется в злоупотреблении властью.
Об этом пишет Yonhap News.
Подозрение президенту Южной Кореи
"Были поданы многочисленные жалобы, и в соответствии с процессом ведется расследование", — сказал глава специального штаба по расследованию Пак Се Хюн.
По его словам, прокуроры расследуют обвинения против Юна в государственной измене и злоупотреблении властью.
Напомним, 3 декабря в Южной Корее объявили о введении военного положения. Юн обвинил оппозицию в контроле парламента и парализовании работы правительства "антигосударственной деятельностью".
Позже в Сеуле начались стычки граждан с военными после введения военного положения.
Уже через шесть часов после введения военное положение в стране было отменено.
А 6 декабря президент страны заявил, что "искренне сожалеет" о последствиях военного положения для граждан. Он пообещал больше никогда не предпринимать подобных попыток.
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