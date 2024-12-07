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Мітинг у Сеулі — люди вимагають імпічменту президента

7 грудня 2024 16:54
Аркадій Пастула - Редактор
У Сеулі тисячі людей вийшли на протест з вимогою імпічменту президента
Мітинг у Сеулі 7 грудня. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Аркадій Пастула - Редактор

У Сеулі у суботу, 7 грудня, тисячі людей вийшли на мітинг. Вони вимагають імпічменту президента Юн Сок Йоля.

Про це повідомляє Yonhap.

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Мітинг у Сеулі

У Сеулі близько 150 тисяч людей вийшли на протести, вимагаючи відставки Юн Сок Йоля через введення воєнного стану, який він згодом скасував.

Мітинг у Сеулі
Мітинг у Сеулі 7 грудня. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Протест у Сеулі 7 грудня
Мітинг у Сеулі 7 грудня. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Парламент Південної Кореї не підтримав імпічмент, оскільки правляча партія бойкотувала голосування.

Що передувало

Нагадаємо, 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні. Він пояснив це загрозою, яку представляють пропівнічнокорейські сили.

Згодом у Сеулі почалися сутички громадян з військовими. Тоді ж оголосили цензуру в ЗМІ.

Вже ввечері парламент проголосував за скасування воєнного стану. Це рішення ухвалили 190 депутатів.

А 4 грудня головна опозиційна партія Південної Кореї закликала президента Юн Сок Йоля негайно піти у відставку.

Після цього міністр оборони країни Кім Йон Хен подав у відставку. Відомо, що він запронував президенту запровадити воєнний стан.

Однак 7 грудня Юн Сок Йоль вирішив попросити вибачення. Він заявив, що щиро шкодує про наслідки воєнного стану для громадян.

Також уряд Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президента.

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