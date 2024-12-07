У Сеулі тисячі людей вийшли на протест з вимогою імпічменту президента

Мітинг у Сеулі — люди вимагають імпічменту президента
У Сеулі у суботу, 7 грудня, тисячі людей вийшли на мітинг. Вони вимагають імпічменту президента Юн Сок Йоля.
Про це повідомляє Yonhap.
Мітинг у Сеулі
У Сеулі близько 150 тисяч людей вийшли на протести, вимагаючи відставки Юн Сок Йоля через введення воєнного стану, який він згодом скасував.
Парламент Південної Кореї не підтримав імпічмент, оскільки правляча партія бойкотувала голосування.
Що передувало
Нагадаємо, 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні. Він пояснив це загрозою, яку представляють пропівнічнокорейські сили.
Згодом у Сеулі почалися сутички громадян з військовими. Тоді ж оголосили цензуру в ЗМІ.
Вже ввечері парламент проголосував за скасування воєнного стану. Це рішення ухвалили 190 депутатів.
А 4 грудня головна опозиційна партія Південної Кореї закликала президента Юн Сок Йоля негайно піти у відставку.
Після цього міністр оборони країни Кім Йон Хен подав у відставку. Відомо, що він запронував президенту запровадити воєнний стан.
Однак 7 грудня Юн Сок Йоль вирішив попросити вибачення. Він заявив, що щиро шкодує про наслідки воєнного стану для громадян.
Також уряд Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президента.
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