В Сеуле тысячи людей вышли на протест с требованием импичмента президента

Митинг в Сеуле 7 декабря. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

В Сеуле в субботу, 7 декабря, тысячи человек вышли на митинг. Они требуют импичмента президента Юн Сок Йоля.

Об этом сообщает Yonhap.

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Митинг в Сеуле

В Сеуле около 150 тысяч человек вышли на протесты, требуя отставки Юн Сок Йоля из-за введения военного положения, которое он впоследствии отменил.

Митинг в Сеуле 7 декабря. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Митинг в Сеуле 7 декабря. Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Парламент Южной Кореи не поддержал импичмент, поскольку правящая партия бойкотировала голосование.

Что предшествовало

Напомним, 3 декабря Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране. Он объяснил это угрозой, которую представляют просеверокорейские силы.

Впоследствии в Сеуле начались стычки граждан с военными. Тогда же была объявлена цензура в СМИ.

Уже вечером парламент проголосовал за отмену военного положения. Это решение было принято 190 депутатами.

А 4 декабря главная оппозиционная партия Южной Кореи призвала президента Юн Сок Йоля немедленно уйти в отставку.

После этого министр обороны страны Ким Йон Хен подал в отставку. Известно, что он предложил президенту ввести военное положение.

Однако 7 декабря Юн Сок Йоль решил попросить прощения. Он заявил, что искренне сожалеет о последствиях военного положения для граждан.

Также правительство Южной Кореи провалило голосование за импичмент президента.