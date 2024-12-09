Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїзд за кордон

Президенту Південної Кореї заборонили виїжджати з країни
Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни. Причиною є невдала спроба запровадити воєнний стан в країні.
Про це повідомив представник Міністерства юстиції, передає Reuters у понеділок, 9 грудня.
Юн Сок Йолю заборонили покидати країну
Президент попросив вибачення за невдалу спробу. Він заявив, що залишає свою політичну і юридичну долю Партії народної влади, але не подав у відставку. За інформацією ЗМІ, він став об'єктом кримінального розслідування.
У Міноборони повідомили, що Юн наразі юридично залишається головнокомандувачем, однак його владні повноваження опинилися під питанням. Наразі серед вищих військових офіцерів зростає незгода з лідером країни.
Глава Управління з розслідування корупції серед високопосадовців О Донг Вон зазначив, що наказав заборонити президенту поїздки за кордон. Згодом представник Міністерства юстиції Бае Санг-ап розповів, що наказ був виконаний.
Що передувало
Нагадаємо, 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні. Внаслідок цього почалися сутички в Сеулі.
Згодом парламент скасував воєнний стан. Після цього глава Міноборони Кім Йон Хен подав у відставку. Відомо, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан.
А Юн Сок Йоль попросив вибачення в громадян. Він обіцяв більше не повторювати таких "помилок".
Але 7 грудня парламент не набрав необхідної кількості голосів для імпічменту президента. Внаслідок цього знову розпочалися мітинги.
Також за інформацією ЗМІ, Юн Сок Йоля підозрюють у держзраді.
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