Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїзд за кордон

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото: The Presidential Office/Handout via REUTERS

Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю заборонили виїзд з країни. Причиною є невдала спроба запровадити воєнний стан в країні.

Про це повідомив представник Міністерства юстиції, передає Reuters у понеділок, 9 грудня.

Читайте також:

Юн Сок Йолю заборонили покидати країну

Президент попросив вибачення за невдалу спробу. Він заявив, що залишає свою політичну і юридичну долю Партії народної влади, але не подав у відставку. За інформацією ЗМІ, він став об'єктом кримінального розслідування.

У Міноборони повідомили, що Юн наразі юридично залишається головнокомандувачем, однак його владні повноваження опинилися під питанням. Наразі серед вищих військових офіцерів зростає незгода з лідером країни.

Глава Управління з розслідування корупції серед високопосадовців О Донг Вон зазначив, що наказав заборонити президенту поїздки за кордон. Згодом представник Міністерства юстиції Бае Санг-ап розповів, що наказ був виконаний.

Що передувало

Нагадаємо, 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні. Внаслідок цього почалися сутички в Сеулі.

Згодом парламент скасував воєнний стан. Після цього глава Міноборони Кім Йон Хен подав у відставку. Відомо, що це він запропонував президенту оголосити воєнний стан.

А Юн Сок Йоль попросив вибачення в громадян. Він обіцяв більше не повторювати таких "помилок".

Але 7 грудня парламент не набрав необхідної кількості голосів для імпічменту президента. Внаслідок цього знову розпочалися мітинги.

Також за інформацією ЗМІ, Юн Сок Йоля підозрюють у держзраді.