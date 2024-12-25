Папа Римский призвал Украину и Россию к мирным переговорам на Рождество

Папа Римский на Рождество призвал Украину и РФ к переговорам
Папа Римский Франциск на Рождество в среду, 25 декабря, обратился к России и Украине. Он призвал стороны к переговорам по поводу завершения войны.
Об этом пишет Reuters.
Переговоры о завершении войны
Папа Римский в рождественском обращении упомянул о войне в Украине и призвал стороны к "смелости, необходимой для того, чтобы открыть дверь для переговоров". Он отметил, что военный конфликт уже унес большое количество жизней.
"Пусть умолкнет звук оружия в растерзанной войной Украине!", — сказал Франциск.
Он добавил, что следует проявить "жесты диалога и встречи, чтобы достичь справедливого и продолжительного мира".
Напомним, 15 декабря Папа Римский помолился за "долгожданный мир для двух народов", имея в виду войну в Украине. Он назвал украинцев и россиян "братьями".
Ранее The Independent писало, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может сформировать политический альянс с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Папой Римским Франциском для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.
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