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Предприниматель обещал повлиять на ВВК — как его наказал суд

25 декабря 2024 23:03
Виктория Козырь - редактор
В Тернополе мужчина обещал за 12 тысяч долларов повлиять на ВВК — как его наказал суд
Молоток судьи. Фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Тернополе предприниматель за 12 тысяч долларов обещал помочь избежать мобилизации и решить вопрос с военно-врачебной комиссией (ВВК). Суд назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что весной 2024 года подсудимый узнал о мужчине, который искал способы избежать военной службы через оформление фальшивых документов. Предприниматель предложил ему свои услуги, обещав "помощь" за 12 тысяч долларов США. Возмущенный заявитель обратился к правоохранителям, которые и организовали контролируемую встречу.

В апреле мужчины встретились на автозаправке, где заявитель передал деньги. В момент передачи предприниматель был в машине со знакомой девушкой, которая по его просьбе перечислила наличку. Вскоре после этого на месте появились правоохранители.

Девушка на суде выступала свидетелем и заявила, что не знала о договоренности мужчин и не слышала, о чем они говорили, а просто выполнила просьбу и перевела деньги.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, признавшись, что планировал воспользоваться связями в военно-врачебной комиссии для решения вопроса. Он раскаялся и попросил суд не наказывать его строго.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оштрафовать подсудимого на сумму, эквивалентную размеру предложенной взятки. То есть мужчина должен уплатить в бюджет государства 472 тысячи 685 гривен.

А во Львовской области военнообязанный мужчина не прибыл за повесткой в Территориальный центр комплектования (ТЦК), потому что попал в больницу. Суд решил его наказать.

Также мы писали, что в Днепропетровской области судили мужчину, который был ограничено годным для военной службы и отказался от боевой повестки.

суд Тернополь мобилизация ВВК судебные решения

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