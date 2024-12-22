На Львівщині чоловік не прийшов в ТЦК, бо потрапив у лікарню — суд вирішив його покарати

Молоток судді. Фото: УНІАН

У Львівській області військовозобов'язаний чоловік не прибув за повісткою в Територіальний центр комплектування (ТЦК), бо потрапив у лікарню. Суд вирішив його покарати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що житель Шептицького району був визнаний придатним до військової служби після проходження медичної комісії.

Він отримав повістку з вимогою прибути до ТЦК, проте у вказаний час і дату цього не зробив. Також про причини неявки у військкомат чоловік не повідомив.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину та пояснив, що перебував у лікарні. Він надав медичні документи для підтвердження своїх слів і щиро розкаявся у скоєному.

Рішення суду

Суд, врахувавши щире каяття та сприяння розслідуванню, визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Водночас обвинуваченого звільнили від реального відбування покарання, встановивши один рік іспитового строку.

А у Харкові судили чоловіка, який ухилився від мобілізації через релігійні переконання. Йому призначили покарання.

Також ми писали, що у Дніпропетровській області судили чоловіка, який був обмежено придатний до військової служби та відмовився від бойової повістки.