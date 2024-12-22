Військовозобов'язаний відмовився мобілізуватись через релігійні переконання і був покараний судом

Чоловік молиться. Ілюстративне фото: pexels.com

Попільнянський районний суд Житомирської області ухвалив вирок у справі чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Обвинувачений після успішного проходження ВЛК згадав, що є членом релігійної організації Свідків Єгови і не може брати до рук зброї.

Про це повідомляється в реєстрі судових рішень Опендатабот.

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Суть справи

На суді з'ясувалось, що чоловік працював машиністом на підприємстві та раніше не мав судимостей. Під час відвідування ТЦК він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його повністю придатним до служби в ЗСУ.

Прямо в приміщенні ТЦК обвинувачений отримав бойову повістку (направлення на пункт збору). Проте чоловік відразу згадав, що релігійні переконання не дозволяють йому брати до рук зброї. він відмовився отримувати бойову повістку і не прибув на пункт збору.

Що вирішив суд

Суддя розглянув всі доводи сторін і переконався в тому, що обвинувачений дійсно з 2022 року є членом релігійної організації Свідків Єгови. Проте суддя зауважив, що закон про альтернативну службу, на який посилались захисники чоловіка, не діє під час загальної мобілізації.

Суд визнав докази сторони захисту необґрунтованими. Зокрема, релігійні переконання обвинуваченого не визнані настільки глибокими та щирими, щоб виправдати відмову від служби в умовах військової агресії проти України.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Його було визнано винним у порушенні закону та призначено покарання у три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині покарали чоловіка, який без поважних причин проігнорував повістку.

Також ми повідомляли, що в Рівненській області чоловік у ТЦК письмово відмовився від отримання повістки. За ухилення від мобілізації йому призначили покарання у вигляді одного року іспитового терміну.