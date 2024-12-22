Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Ухилянт терміново згадав, що є Свідком Єгови — що вирішив суд arrow

Ухилянт терміново згадав, що є Свідком Єгови — що вирішив суд

22 грудня 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Військовозобов'язаний відмовився мобілізуватись через релігійні переконання і був покараний судом
Чоловік молиться. Ілюстративне фото: pexels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Попільнянський районний суд Житомирської області ухвалив вирок у справі чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Обвинувачений після успішного проходження ВЛК згадав, що є членом релігійної організації Свідків Єгови і не може брати до рук зброї.  

Про це повідомляється в реєстрі судових рішень Опендатабот.

Читайте також:

Суть справи

На суді з'ясувалось, що чоловік працював машиністом на підприємстві та раніше не мав судимостей. Під час відвідування ТЦК він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його повністю придатним до служби в ЗСУ.

Прямо в приміщенні ТЦК обвинувачений отримав бойову повістку (направлення на пункт збору). Проте чоловік відразу згадав, що релігійні переконання не дозволяють йому брати до рук зброї. він відмовився отримувати бойову повістку і не прибув на пункт збору.

Що вирішив суд

Суддя розглянув всі доводи сторін і переконався в тому, що обвинувачений дійсно з 2022 року є членом релігійної організації Свідків Єгови. Проте суддя зауважив, що закон про альтернативну службу, на який посилались захисники чоловіка, не діє під час загальної мобілізації.

Суд визнав докази сторони захисту необґрунтованими. Зокрема, релігійні переконання обвинуваченого не визнані настільки глибокими та щирими, щоб виправдати відмову від служби в умовах військової агресії проти України.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Його було визнано винним у порушенні закону та призначено покарання у три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині покарали чоловіка, який без поважних причин проігнорував повістку

Також ми повідомляли, що в Рівненській області чоловік у ТЦК письмово відмовився від отримання повістки. За ухилення від  мобілізації йому призначили покарання у вигляді одного року іспитового терміну.

суд Житомир Житомирська область мобілізація війна в Україні ухилянти судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:45 Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

01:35 Усик у дуже складному поєдинку переміг Ф'юрі

01:32 Ухилянт терміново згадав, що є Свідком Єгови — що вирішив суд

01:30 Радник ВР, що заявив про зниження віку мобілізації, звільнився

00:39 Бій Усик-Ф'юрі в ці хвилини розпочався в Ер-Ріяді

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

00:36 Ф'юрі у цікавому костюмі вийшов у ринг на бій з Усиком — відео

00:30 Відстрочка для багатодітного батька — важлива умова

00:28 РФ сама направила дрон на будинки у Казані — експерт про причину

00:25 Дюбуа пояснив, для чого приїхав на бій Усик — Ф'юрі

00:07 Турки Аль аш-Шейх представив нове промо бою Усик — Ф'юрі

01:45 Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

01:35 Усик у дуже складному поєдинку переміг Ф'юрі

01:32 Ухилянт терміново згадав, що є Свідком Єгови — що вирішив суд

01:30 Радник ВР, що заявив про зниження віку мобілізації, звільнився

00:39 Бій Усик-Ф'юрі в ці хвилини розпочався в Ер-Ріяді

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

00:36 Ф'юрі у цікавому костюмі вийшов у ринг на бій з Усиком — відео

00:30 Відстрочка для багатодітного батька — важлива умова

00:28 РФ сама направила дрон на будинки у Казані — експерт про причину

00:25 Дюбуа пояснив, для чого приїхав на бій Усик — Ф'юрі

00:07 Турки Аль аш-Шейх представив нове промо бою Усик — Ф'юрі

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки