Военнообязанный отказался мобилизоваться по религиозным убеждениям и был наказан судом

Мужчина молится. Иллюстративное фото: pexels.com

Попельнянский районный суд Житомирской области вынес приговор по делу мужчины, который уклонялся от мобилизации. Обвиняемый после успешного прохождения ВЛК вспомнил, что является членом религиозной организации Свидетелей Иеговы и не может брать в руки оружие.

Об этом сообщается в реестре судебных решений Опендатабот.

Читайте также:

Суть дела

На суде выяснилось, что мужчина работал машинистом на предприятии и раньше не имел судимостей. Во время посещения ТЦК он прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его полностью годным к службе в ВСУ.

Прямо в помещении ТЦК обвиняемый получил боевую повестку (направление на пункт сбора). Однако мужчина сразу вспомнил, что религиозные убеждения не позволяют ему брать в руки оружие. он отказался получать боевую повестку и не прибыл на пункт сбора.

Что решил суд

Судья рассмотрел все доводы сторон и убедился в том, что обвиняемый действительно с 2022 года является членом религиозной организации Свидетелей Иеговы. Однако судья отметил, что закон об альтернативной службе, на который ссылались защитники мужчины, не действует во время всеобщей мобилизации.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Он был признан виновным в нарушении закона и назначен наказание в три года лишения свободы.

Напомним, в Сумской области наказали мужчину, который без уважительных причин проигнорировал повестку.

Также мы сообщали, что в Ровенской области мужчина в ТЦК в письменном виде отказался от получения повестки. За уклонение от мобилизации ему назначили наказание в виде одного года испытательного срока.