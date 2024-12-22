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Обмежено придатний відмовився від бойової повістки — вирок суду

22 грудня 2024 07:21
Ольга Антоновська - редактор
Обмежено придатний чоловік відмовився від бойової повістки — вирок суду
Молоток судді. Фото: Pexels
Ольга Антоновська - редактор

У Дніпропетровській області судили чоловіка, який був обмежено придатний до військової служби та відмовився від бойової повістки. Йому доведеться провести за ґратами понад три роки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Житель Дніпропетровської області пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони. Чоловік є солдатом запасу. Однак, коли працівники ТЦК та СП намагались вручити йому бойову повістку, він відмовився її брати.

Чоловік написав заяву про відмову від мобілізації та попросив не призивати його за через хворобу — цукровий діабет. У термін, який був зазначений в бойовій повістці, чоловік до ТЦК не з'явився.

Вирок суду

Під час судового засідання обвинувачений винним себе не визнав. Він пояснив, що не може бути мобілізованим за станом здоров'я, та просив не притягувати його до відповідальності.

Суд розглянув справу. Обвинуваченого визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді трьох років та шести місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Київській області чоловік після проходження військово-лікарської комісії не з'явився на призовний пункт за бойовою повісткою. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років за гратами.

Апеляційний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка та скасував штраф у розмірі 25,5 тисяч грн, який наклав ТЦК. Це сталося, бо центр комплектування не спростував належними доказами той факт, що чоловік пред'явив військово-обліковий документ у Резерв+.

суд Дніпропетровська область мобілізація ТЦК та СП бойова повістка судові рішення

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