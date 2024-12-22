Ограниченно годный мужчина отказался от боевой повестки — приговор суда

Ограниченно годный отказался от боевой повестки — приговор суда
В Днепропетровской области судили мужчину, который был ограничен пригодным к военной службе и отказался от боевой повестки. Ему придется провести за решеткой более трех лет.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Житель Днепропетровской области прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Мужчина является солдатом запаса. Однако когда сотрудники ТЦК и СП пытались вручить ему боевую повестку, он отказался ее брать.
Мужчина написал заявление об отказе от мобилизации и попросил не призывать его из-за болезни — сахарного диабета. В срок, указанный в боевой повестке, мужчина в ТЦК не явился.
Приговор суда
В ходе судебного заседания обвиняемый виновным себя не признал. Он объяснил, что не может быть мобилизован по состоянию здоровья, и просил не привлекать его к ответственности.
Суд рассмотрел дело. Обвиняемый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.
Напомним, в Киевской области мужчина после прохождения военно-врачебной комиссии не явился на призывной пункт за боевой повесткой. Суд назначил ему наказание в виде трех лет за решеткой.
Апелляционный административный суд удовлетворил иск мужчины и отменил штраф в размере 25,5 тысячи гривен, который наложил ТЦК. Это произошло, потому что центр комплектования не опроверг надлежащими доказательствами тот факт, что мужчина предъявил военно-учетный документ в Резерв+.
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