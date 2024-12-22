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Ограниченно годный отказался от боевой повестки — приговор суда

22 декабря 2024 07:21
Ольга Антоновская - редактор
Ограниченно годный мужчина отказался от боевой повестки — приговор суда
Молоток судьи. Фото: Pexels
Ольга Антоновская - редактор

В Днепропетровской области судили мужчину, который был ограничен пригодным к военной службе и отказался от боевой повестки. Ему придется провести за решеткой более трех лет.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Житель Днепропетровской области прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Мужчина является солдатом запаса. Однако когда сотрудники ТЦК и СП пытались вручить ему боевую повестку, он отказался ее брать.

Мужчина написал заявление об отказе от мобилизации и попросил не призывать его из-за болезни — сахарного диабета. В срок, указанный в боевой повестке, мужчина в ТЦК не явился.

Приговор суда

В ходе судебного заседания обвиняемый виновным себя не признал. Он объяснил, что не может быть мобилизован по состоянию здоровья, и просил не привлекать его к ответственности.

Суд рассмотрел дело. Обвиняемый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.

Напомним, в Киевской области мужчина после прохождения военно-врачебной комиссии не явился на призывной пункт за боевой повесткой. Суд назначил ему наказание в виде трех лет за решеткой.

Апелляционный административный суд удовлетворил иск мужчины и отменил штраф в размере 25,5 тысячи гривен, который наложил ТЦК. Это произошло, потому что центр комплектования не опроверг надлежащими доказательствами тот факт, что мужчина предъявил военно-учетный документ в Резерв+.

суд Днепропетровская область мобилизация ТЦК и СП боевая повестка судебные решения

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