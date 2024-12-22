Во Львовской области мужчина не пришел в ТЦК, потому что попал в больницу — суд решил его наказать

Мужчина не пришел в ТЦК, так как был в больнице — суд его наказал
Во Львовской области военнообязанный мужчина не прибыл по повестке в Территориальный центр комплектования (ТЦК), потому что попал в больницу. Суд решил его наказать.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что житель Шептицкого района был признан годным к военной службе после прохождения медицинской комиссии.
Он получил повестку с требованием прибыть в ТЦК, однако в указанное время и дату этого не сделал. Также о причинах неявки в военкомат мужчина не сообщил.
На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и объяснил, что находился в больнице. Он предоставил медицинские документы для подтверждения своих слов и искренне раскаялся в содеянном.
Решение суда
Суд, учитывая искреннее раскаяние и содействие расследованию, признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.
В то же время обвиняемый был освобожден от реального отбывания наказания, суд заменил тюрьму на один год испытательного срока.
А в Харькове судили мужчину, который уклонился от мобилизации по религиозным убеждениям. Ему назначили наказание.
Также мы писали, что в Днепропетровской области судили мужчину, который был ограничен пригодным для военной службы и отказался от боевой повестки.
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