Во Львовской области мужчина не пришел в ТЦК, потому что попал в больницу — суд решил его наказать

Молоток судьи. Фото: УНИАН

Во Львовской области военнообязанный мужчина не прибыл по повестке в Территориальный центр комплектования (ТЦК), потому что попал в больницу. Суд решил его наказать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В материалах суда указано, что житель Шептицкого района был признан годным к военной службе после прохождения медицинской комиссии.

Он получил повестку с требованием прибыть в ТЦК, однако в указанное время и дату этого не сделал. Также о причинах неявки в военкомат мужчина не сообщил.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину и объяснил, что находился в больнице. Он предоставил медицинские документы для подтверждения своих слов и искренне раскаялся в содеянном.

Решение суда

Суд, учитывая искреннее раскаяние и содействие расследованию, признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

В то же время обвиняемый был освобожден от реального отбывания наказания, суд заменил тюрьму на один год испытательного срока.

А в Харькове судили мужчину, который уклонился от мобилизации по религиозным убеждениям. Ему назначили наказание.

Также мы писали, что в Днепропетровской области судили мужчину, который был ограничен пригодным для военной службы и отказался от боевой повестки.