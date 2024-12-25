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Підприємець обіцяв повпливати на ВЛК — як його покарав суд

25 грудня 2024 23:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Тернополі чоловік обіцяв за 12 тисяч доларів вплинути на ВЛК — як його покарав суд
Молоток судді. Фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Тернополі підприємець за 12 тисяч доларів обіцяв допомогти уникнути мобілізації і вирішити питання з військово-лікарською комісією (ВЛК). Суд призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що навесні 2024 року підсудний дізнався про чоловіка, який шукав способи уникнути військової служби через оформлення фальшивих документів. Підприємець запропонував йому свої послуги, обіцявши "допомогу" за 12 тисяч доларів США. Обурений заявник звернувся до правоохоронців, які організували контрольовану зустріч.

У квітні чоловіки зустрілися на автозаправці, де заявник передав гроші. У момент передачі підприємець був у машині зі знайомою дівчиною, яка за його проханням перерахувала кошти. Невдовзі після цього на місці з’явилися правоохоронці.

Дівчина на суді виступала свідком і заявила, що не знала про домовленість чоловіків і не чула, про що вони говорили, а просто виконала прохання щодо перерахунок коштів.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину, зізнавшись, що планував скористатися зв’язками у військово-лікарській комісії для вирішення питання. Він розкаявся та попросив суд не карати його суворо.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, ухвалив рішення оштрафувати підсудного на суму, еквівалентну розміру запропонованого хабаря. Тобто чоловік має сплатити у бюджет держави 472 тисячі 685 гривень.

А у Львівській області військовозобов'язаний чоловік не прибув за повісткою в Територіальний центр комплектування (ТЦК), бо потрапив у лікарню. Суд вирішив його покарати.

Також ми писали, що у Дніпропетровській області судили чоловіка, який був обмежено придатний до військової служби та відмовився від бойової повістки.

суд Тернопіль мобілізація ВЛК судові рішення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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