Папа Римський закликав Україну та Росію до мирних переговорів на Різдво

Папа Римський на Різдво закликав Україну та РФ до переговорів
Папа Римський Франциск на Різдво у середу, 25 грудня, звернувся до Росії та України. Він закликав сторони до переговорів щодо завершення війни.
Про це пише Reuters.
Переговори про завершення війни
Папа Римський у різдвяному зверненні згадав про війну в Україні та закликав сторони до "сміливості, необхідної для того, щоб відкрити двері для переговорів". Він зазначив, що воєнний конфлікт вже забрав велику кількість життів.
"Нехай замовкне звук зброї в розтерзаній війною Україні!", — сказав Франциск.
Він додав, що варто проявити "жести діалогу і зустрічі, аби досягти справедливого і тривалого миру".
Нагадаємо, 15 грудня Папа Римський помолився за "довгоочікуваний мир для двох народів", маючи на увазі війну в Україні. Він назвав українців та росіян "братами".
Раніше The Independent писало, що новообраний президент США Дональд Трамп може сформувати політичний альянс з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і Папою Римським Франциском для досягнення мирної угоди між Україною та Росією.
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