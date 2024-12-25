Папа Римський закликав Україну та Росію до мирних переговорів на Різдво

Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS

Папа Римський Франциск на Різдво у середу, 25 грудня, звернувся до Росії та України. Він закликав сторони до переговорів щодо завершення війни.

Про це пише Reuters.

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Переговори про завершення війни

Папа Римський у різдвяному зверненні згадав про війну в Україні та закликав сторони до "сміливості, необхідної для того, щоб відкрити двері для переговорів". Він зазначив, що воєнний конфлікт вже забрав велику кількість життів.

"Нехай замовкне звук зброї в розтерзаній війною Україні!", — сказав Франциск.

Він додав, що варто проявити "жести діалогу і зустрічі, аби досягти справедливого і тривалого миру".

Нагадаємо, 15 грудня Папа Римський помолився за "довгоочікуваний мир для двох народів", маючи на увазі війну в Україні. Він назвав українців та росіян "братами".

Раніше The Independent писало, що новообраний президент США Дональд Трамп може сформувати політичний альянс з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і Папою Римським Франциском для досягнення мирної угоди між Україною та Росією.