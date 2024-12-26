Після удару окупантів в Кривому Розі під завалами знайшли та врятували песика

Поліцейські витягують з-під завалів песика у Кривому Розі. Фото: Скриншот

Вчора внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кривому Рогу постраждали не тільки люди, але й домашні улюбленці. Під час атаки чотириногий мешканець однієї з квартир опинився під завалами і його вдалось врятувати.

Відео з порятунком пухнастика МВС опублікувало у себе в Facebook.

Читайте також:

Як рятували песика

Завдяки швидкій реакції поліцейських та рятувальників, пес був визволений з-під уламків приблизно через 20 хвилин після початку операції. Після цього тварину передали власникові.

Щасливі власники висловили подяку всім учасникам пошуково-рятувальної операції. У МВС зазначили, що цінують кожне життя і раді, що пес був врятований.

Нагадаємо, близько 17:00 24 грудня у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами.

Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок, є поранені, а з-під завалів дістали людей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поділився кадрами, як в Кривому Розі розбирали завали на тлі ялинки.