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Поліція врятувала песика з-під завалів у Кривому Розі — відео

26 грудня 2024 00:28
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Після удару окупантів в Кривому Розі під завалами знайшли та врятували песика
Поліцейські витягують з-під завалів песика у Кривому Розі. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Вчора внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кривому Рогу постраждали не тільки люди, але й домашні улюбленці. Під час атаки чотириногий мешканець однієї з квартир опинився під завалами і його вдалось врятувати. 

Відео з порятунком пухнастика МВС опублікувало у себе в Facebook.

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Як рятували песика

Завдяки швидкій реакції поліцейських та рятувальників, пес був визволений з-під уламків приблизно через 20 хвилин після початку операції. Після цього тварину передали власникові.

Щасливі власники висловили подяку всім учасникам пошуково-рятувальної операції. У МВС зазначили, що цінують кожне життя і раді, що пес був врятований.

Нагадаємо, близько 17:00 24 грудня у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами. 

Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок, є поранені, а з-під завалів дістали людей

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поділився кадрами, як в Кривому Розі розбирали завали на тлі ялинки. 

Кривий Ріг ДСНС поліція війна в Україні атака ракетний удар

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