Після удару окупантів в Кривому Розі під завалами знайшли та врятували песика

Поліція врятувала песика з-під завалів у Кривому Розі — відео
Вчора внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кривому Рогу постраждали не тільки люди, але й домашні улюбленці. Під час атаки чотириногий мешканець однієї з квартир опинився під завалами і його вдалось врятувати.
Відео з порятунком пухнастика МВС опублікувало у себе в Facebook.
Як рятували песика
Завдяки швидкій реакції поліцейських та рятувальників, пес був визволений з-під уламків приблизно через 20 хвилин після початку операції. Після цього тварину передали власникові.
Щасливі власники висловили подяку всім учасникам пошуково-рятувальної операції. У МВС зазначили, що цінують кожне життя і раді, що пес був врятований.
Нагадаємо, близько 17:00 24 грудня у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами.
Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок, є поранені, а з-під завалів дістали людей.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поділився кадрами, як в Кривому Розі розбирали завали на тлі ялинки.
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