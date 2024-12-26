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Полиция спасла собачку из-под завалов в Кривом Роге — видео

26 декабря 2024 00:28
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
После удара окупантов в Кривом Роге под завалами нашли и спасли собачку
Полицейские вытаскивают из-под завалов песика в Кривом Роге. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Вчера в результате ракетного удара российских оккупантов по Кривому Рогу пострадали не только люди, но и домашние любимцы. Во время атаки четвероногий житель одной из квартир оказался под завалами и его удалось спасти.

Видео со спасением пушистика МВД опубликовало у себя в Facebook.

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Благодаря быстрой реакции полицейских и спасателей пес был освобожден из-под обломков примерно через 20 минут после начала операции. После этого животное передали владельцу.

Счастливые хозяева выразили благодарность всем участникам поисково-спасательной операции. В МВД отметили, что ценят каждую жизнь и рады, что пес был спасен.

Напомним, около 17:00 24 декабря в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

В результате атаки разрушен жилой дом, ранены, а из-под завалов достали людей.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поделился кадрами, как в Кривом Роге разбирали завалы на фоне елки.

Кривой Рог ГСЧС полиция война в Украине атака ракетный удар

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