После удара окупантов в Кривом Роге под завалами нашли и спасли собачку

Полицейские вытаскивают из-под завалов песика в Кривом Роге. Фото: Скриншот

Вчера в результате ракетного удара российских оккупантов по Кривому Рогу пострадали не только люди, но и домашние любимцы. Во время атаки четвероногий житель одной из квартир оказался под завалами и его удалось спасти.

Видео со спасением пушистика МВД опубликовало у себя в Facebook.

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Благодаря быстрой реакции полицейских и спасателей пес был освобожден из-под обломков примерно через 20 минут после начала операции. После этого животное передали владельцу.

Счастливые хозяева выразили благодарность всем участникам поисково-спасательной операции. В МВД отметили, что ценят каждую жизнь и рады, что пес был спасен.

Напомним, около 17:00 24 декабря в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

В результате атаки разрушен жилой дом, ранены, а из-под завалов достали людей.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поделился кадрами, как в Кривом Роге разбирали завалы на фоне елки.