После удара окупантов в Кривом Роге под завалами нашли и спасли собачку

Полиция спасла собачку из-под завалов в Кривом Роге — видео
Вчера в результате ракетного удара российских оккупантов по Кривому Рогу пострадали не только люди, но и домашние любимцы. Во время атаки четвероногий житель одной из квартир оказался под завалами и его удалось спасти.
Видео со спасением пушистика МВД опубликовало у себя в Facebook.
Как спасали собачку
Благодаря быстрой реакции полицейских и спасателей пес был освобожден из-под обломков примерно через 20 минут после начала операции. После этого животное передали владельцу.
Счастливые хозяева выразили благодарность всем участникам поисково-спасательной операции. В МВД отметили, что ценят каждую жизнь и рады, что пес был спасен.
Напомним, около 17:00 24 декабря в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.
В результате атаки разрушен жилой дом, ранены, а из-под завалов достали людей.
Министр внутренних дел Игорь Клименко поделился кадрами, как в Кривом Роге разбирали завалы на фоне елки.
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