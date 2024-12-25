Атака РФ на Україну 25 грудня - що відомо

Президент США Дональд Трамп. Фото: VA

Спецпосланник Дональда Трампа по Україні генерал Кіт Келлог прокоментував масовану атаку на Україну, яка сталася у святковий день Різдва. Він підкреслив, що "Різдво має бути часом миру", і назвав обстріли у цей день неправильними.

Про це Келлог написав у своєму дописі в соцмережі Х.

Читайте також:

Скриншот допису Келлога

Що кажуть у Трампа про різдвяну атаку РФ на Україну

У своєму дописі в соцмережі Келлог утримався від прямої критики Росії чи її президента Володимира Путіна, які є відповідальними за ракетні та безпілотні атаки. Його слова прозвучали більш узагальнено: "Світ уважно стежить за діями обох сторін".

Таке формулювання викликало обурення, оскільки воно створює хибне враження про рівну відповідальність сторін конфлікту, хоча агресором є саме Росія.

Генерал також заявив, що США залишаються налаштованими на встановлення миру в регіоні. Але його уникнення прямої критики на адресу Росії викликає питання щодо чіткості позиції американських політиків у цьому питанні.

Нагадаємо, 27 листопада новообраний президент США Дональд Трамп призначив спеціального представника по Україні. Ним став генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог.

У своїй першій заяві на посаді Келлог заявив, що працюватиме над забезпеченням миру через силу.