Президент США Дональд Трамп. Фото: VA

Спецпосланник Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог прокомментировал массированную атаку на Украину, произошедшую в праздничный день Рождества. Он подчеркнул, что "Рождество должно быть временем мира", и назвал обстрелы в этот день неправильными.

Об этом Келлог написал в своем сообщении в соцсети Х.

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В своем сообщении в соцсети Келлог воздержался от прямой критики России или ее президента Владимира Путина, ответственных за ракетные и беспилотные атаки. Его слова прозвучали более обобщенно: "Мир внимательно следит за действиями обеих сторон".

Такая формулировка вызвала возмущение, поскольку она создает ложное впечатление о равной ответственности сторон конфликта, хотя агрессором является Россия.

Генерал также заявил, что США остаются настроенными на установление мира в регионе. Но его избегание прямой критики в адрес России вызывает вопрос о четкости позиции американских политиков в этом вопросе.

Напомним, 27 ноября новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил специального представителя по Украине. Им стал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

В своем первом заявлении в должности Келлог заявил, что будет работать над обеспечением мира через силу.