Нардеп Кицак объяснил поддержку законопроекта об ограничении полномочий НАБУ и САП

Заседание Верховной Рады. Фото: УНИАН

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Кицак объяснил, почему поддержал законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП. По его словам, антикоррупционные органы никто не ликвидирует, однако их эффективность под вопросом.

Об этом Богдан Кицак сказал в эфире День.LIVE в четверг, 24 июля.

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Кицак отметил, что государственные ресурсы, потраченные на функционирование антикоррупционной инфраструктуры, не соответствуют тому, сколько средств возвращено в госбюджет.

"Но ключевым показателем и индикатором, как для меня — народного депутата, как и вообще для гражданина Украины, является количество людей, которые сидят уже фактически за решеткой, количество вынесенных реальных приговоров и возвращенных средств в пользу государственного бюджета Украины", — говорит он.

По его словам, такими показателями сейчас страна не может похвастаться. Нардеп подчеркнул, что это проблема десяти лет существования антикоррупционной инфраструктуры.

"Чтобы выйти из этой ситуации, мы увидели запросы всего украинского общества, — сейчас будет нарабатываться целостный законопроект, который перезапустит эту всю историю, к которому будут приобщены различные общественные организации и правоохранительные органы, которые собрал между собой Президент Украины Владимир Зеленский", — рассказал Кицак.

Он отметил, что возмущение людей на улицах заставило власть осознать, что изменения надо делать вместе с обществом.

Что предшествовало

Напомним, 22 июля ВРУ приняла законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП. Впоследствии документ подписал спикер Рады Руслан Стефанчук, который передал его украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Впоследствии в разных городах страны люди вышли на акцию против законопроекта №12414. Они держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги.

Однако вечером 22 июля Зеленский все же подписал законопроект. А 23 июля он провел встречу с руководителями всех основных правоохранительных и антикоррупционных органов.

В вечернем обращении глава государства сообщил, что предложит Раде законопроект-ответ, который обеспечит силу системе правопорядка.

В то же время 23 июля митинги в разных городах Украины продолжились. Все больше людей протестовали против закона.

А 24 июля Зеленский согласовал текст законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.