Нардеп Кицак пояснив підтримку законопроєкту щодо обмеження повноважень НАБУ і САП

Засідання Верховної Ради. Фото: УНІАН

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Кицак пояснив, чому підтримав законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП. За його словами, антикорупційні органи ніхто не ліквідовує, однак їх ефективність під питанням.

Про це Богдан Кицак сказав в ефірі День.LIVE у четвер, 24 липня.

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Кицак зазначив, що державні ресурси, витрачені на функціонування антикорупційної інфраструктури, не відповідають тому, скільки коштів повернуто до держбюджету.

"Але ключовим показником і індикатором, як для мене — народного депутата, як і взагалі для громадянина України, є кількість людей, які сидять уже фактично за ґратами, кількість винесених реальних вироків і повернутих коштів на користь державного бюджету України", — каже він.

За його словами, такими показниками наразі країна не може похвалитися. Нардеп наголосив, що це є проблема десяти років існування антикорупційної інфраструктури.

"Щоб вийти із цієї ситуації, ми побачили запити всього українського суспільства, — зараз буде напрацьовуватися цілісний законопроєкт, який перезапустить цю всю історію, до якого будуть долучені різні громадські організації та правоохоронні органи, які зібрав між собою Президент України Володимир Зеленський", — розповів Кицак.

Він зазначив, що обурення людей на вулицях змусило владу усвідомити, що зміни треба робити разом із суспільством.

Що передувало

Нагадаємо, 22 липня ВРУ ухвалила законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП. Згодом документ підписав спікер Ради Руслан Стефанчук, який передав його українському лідеру Володимиру Зеленському.

Згодом у різних містах країни люди вийшли на акцію проти законопроєкту №12414. Вони тримали в руках плакати та викрикували лозунги.

Однак ввечері 22 липня Зеленський все ж підписав законопроєкт. А 23 липня він провів зустріч із керівниками всіх основних правоохоронних та антикорупційних органів.

У вечірньому зверненні глава держави повідомив, що запропонує Раді законопроєкт-відповідь, який забезпечить силу системі правопорядку.

Водночас 23 липня мітинги у різних містах України продовжилися. Все більше людей протестували проти закону.

А 24 липня Зеленський погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів.