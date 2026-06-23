Мадьяр намекнул на увольнение генпрокурора Венгрии из-за "Ощадбанка"

Петер Мадьяр. Фото: REUTERS/Omar Havana

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что генеральный прокурор, назначенный при Викторе Орбане, в ближайшее время покинет свой пост. Он намекнул, что это связано с делом о задержании инкассаторов "Ощадбанка" в марте.

Об этом сообщает HVG, передает Новини.LIVE.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" и увольнение генпрокурора Венгрии

Мадьяр заявил, что для увольнения генерального прокурора Венгрии не требуются дополнительные решения, ведь, по имеющейся информации, чиновник в ближайшее время сам подаст в отставку.

Премьер ответил на вопрос, связано ли это со скандалом вокруг задержания инкассаторов "Ощадбанка". По его словам, "это может быть связано".

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, 5 марта в Венгрии задержали инкассаторов "Ощадбанка" вместе с двумя автомобилями, которые перевозили денежные средства и банковское золото из Вены в Киев. В Будапеште предположили, что эти деньги могут быть связаны с "украинской военной мафией".

Украинские правоохранители возбудили дело о похищении граждан, а дипломатов к задержанным не допускали. Уже 6 марта инкассаторов освободили, однако, по словам главы МИД Андрея Сибиги, с ними обращались жестоко — в частности, держали в наручниках более суток.

А 12 марта вернули инкассаторские автомобили, а впоследствии, как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, Украине вернули и средства, и ценности. "Ощадбанк" показал, как это было.