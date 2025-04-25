Похороны Папы Римского — как это может повлиять на войну в Украине

Изменят ли похороны Папы ход войны в Украине?
Ватикан готовится к похоронам Папы Римского Франциска. Они состоятся уже в эту субботу, 26 апреля. И как бы это, возможно, странно не звучало, могут стать не просто похоронами понтифика, что само по себе, конечно, не заурядное событие, а приобрести дополнительные смыслы.
На прощание с Франциском съедутся множество мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Это произойдет на фоне активных переговоров по мирному урегулированию войны между Украиной и Россией. Которые в последнее время, мягко говоря, не впечатляют своими результатами.
Станут ли похороны Папы местом для очередного раунда переговоров по войне? На самом деле это не исключено. И вот почему.
Есть три фактора, на которые стоит обратить внимание, прежде чем оценивать вероятность таких событий. Их можно назвать (примерно, конечно) следующим образом: люди, контекст и желание. Каждый из них имеет свое, очень важное значение.
Люди
Список тех людей, которые будут присутствовать на похоронах Папы Римского, конечно же размером с сам Ватикан. Вот лишь некоторые фамилии, кроме Зеленского и Трампа, которые называет Reuters:
- Президент Аргентины Хавьер Милей
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
- Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
- Премьер-министр Чехии Петер Фиала
- Президент Эстонии Алар Карис
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта, президент Европарламента Роберта Мецола
- Президент Франции Эмануэль Макрон
- премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
- Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс
- Президент Литвы Гитанас Науседа
- Президент Польши Анджей Дуда
- Генсек ООН Антониу Гуттериш
Большинство из этих имен так или иначе касаются войны Украины против России, в первую очередь благодаря помощи, которую они оказывают Украине. Некоторые из них, как, например, Стармер и Макрон — прямо участвуют в нынешних мирных переговорах.
Будет ли кто-то из России? Будет. Но конечно не Путин, и даже не Мишустин (это премьер России, если может кто-то забыл). РосСМИ пишут, что РФ на похоронах будет представлять министр культуры Ольга Любимова.
Контекст
Смерть Папы Римского — это всегда трагедия. Жизнь Папы Римского, особенно Франциска — это помощь бедным и нуждающимся, а также множество мирных инициатив, которые касались не только Украины.
Похороны Папы Римского — это шанс в очередной раз напомнить миру о важности мира и потребности в мирных инициативах. Именно такая атмосфера, скорее всего, будет преобладать в Ватикане в ближайшую субботу.
Желание
Его сейчас декларируют практически все. Президент США Дональд Трамп чуть ли не ежедневно подчеркивает, что хочет завершить войну между Украиной и Россией.
"Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это не было необходимо, и очень не вовремя. Владимир, остановись! 5000 солдат еженедельно погибают. Давайте заключим мирное соглашение!", — отреагировал он, к примеру, на недавний российский удар по Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский постоянно подчеркивает, что Украина хочет мира и поддерживает соответствующие инициативы Дональда Трампа.
Европа активно участвует в переговорах, и тоже, конечно, надеется, что эта война завершится.
Россия делает вид, что ей интересен мир. Параллельно выставляя условия и продолжая бомбардировки украинских городов и убийство украинских граждан.
Будут ли переговоры?
Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил журналистам, что хотел бы провести встречу с Дональдом Трампом в Ватикане, хотя подтверждения самой встречи до сих пор нет.
Но есть некоторые детали от СМИ. Итальянская La Repubblica, ссылаясь на источники, пишет, что Украина обратилась к Италии и другим партнерам с просьбой провести саммит по войне, когда мировые лидеры съедутся на похороны Папы Римского.
В частности, речь идет о встрече с участием США, Италии, Франции, Великобритании и, возможно, Германии, которую будет представлять бывший канцлер Олаф Шольц.
Кроме этого, по данным источников издания, президент США Дональд Трамп во время визита в Рим может встретиться с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Так что, продолжение диалога в Риме пока не исключено.
Напомним, врач, который был рядом с Папой Франциском в последние минуты его жизни, рассказал, какими они были. По его словам, смерть наступила мгновенно и без боли.
Ватикан уже обнародовал духовное завещание Папы Франциска, в котором он написал, что всегда полагался на Богородицу и посвящал Господу свои страдания.
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