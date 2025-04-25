Похороны Папы Римского — как это может повлиять на войну в Украине

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Max Rossi

Ватикан готовится к похоронам Папы Римского Франциска. Они состоятся уже в эту субботу, 26 апреля. И как бы это, возможно, странно не звучало, могут стать не просто похоронами понтифика, что само по себе, конечно, не заурядное событие, а приобрести дополнительные смыслы.

На прощание с Франциском съедутся множество мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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Это произойдет на фоне активных переговоров по мирному урегулированию войны между Украиной и Россией. Которые в последнее время, мягко говоря, не впечатляют своими результатами.

Станут ли похороны Папы местом для очередного раунда переговоров по войне? На самом деле это не исключено. И вот почему.

Есть три фактора, на которые стоит обратить внимание, прежде чем оценивать вероятность таких событий. Их можно назвать (примерно, конечно) следующим образом: люди, контекст и желание. Каждый из них имеет свое, очень важное значение.

Люди готовятся к прощанию с Папой. Фото: REUTERS/Susana Vera

Люди

Список тех людей, которые будут присутствовать на похоронах Папы Римского, конечно же размером с сам Ватикан. Вот лишь некоторые фамилии, кроме Зеленского и Трампа, которые называет Reuters:

Президент Аргентины Хавьер Милей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва

Премьер-министр Чехии Петер Фиала

Президент Эстонии Алар Карис

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта, президент Европарламента Роберта Мецола

Президент Франции Эмануэль Макрон

премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Польши Анджей Дуда

Генсек ООН Антониу Гуттериш

Большинство из этих имен так или иначе касаются войны Украины против России, в первую очередь благодаря помощи, которую они оказывают Украине. Некоторые из них, как, например, Стармер и Макрон — прямо участвуют в нынешних мирных переговорах.

Будет ли кто-то из России? Будет. Но конечно не Путин, и даже не Мишустин (это премьер России, если может кто-то забыл). РосСМИ пишут, что РФ на похоронах будет представлять министр культуры Ольга Любимова.

Контекст

Смерть Папы Римского — это всегда трагедия. Жизнь Папы Римского, особенно Франциска — это помощь бедным и нуждающимся, а также множество мирных инициатив, которые касались не только Украины.

Похороны Папы Римского — это шанс в очередной раз напомнить миру о важности мира и потребности в мирных инициативах. Именно такая атмосфера, скорее всего, будет преобладать в Ватикане в ближайшую субботу.

Дональд Трамп поднимается на борт самолета. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Желание

Его сейчас декларируют практически все. Президент США Дональд Трамп чуть ли не ежедневно подчеркивает, что хочет завершить войну между Украиной и Россией.

"Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это не было необходимо, и очень не вовремя. Владимир, остановись! 5000 солдат еженедельно погибают. Давайте заключим мирное соглашение!", — отреагировал он, к примеру, на недавний российский удар по Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно подчеркивает, что Украина хочет мира и поддерживает соответствующие инициативы Дональда Трампа.

Европа активно участвует в переговорах, и тоже, конечно, надеется, что эта война завершится.

Россия делает вид, что ей интересен мир. Параллельно выставляя условия и продолжая бомбардировки украинских городов и убийство украинских граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Будут ли переговоры?

Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил журналистам, что хотел бы провести встречу с Дональдом Трампом в Ватикане, хотя подтверждения самой встречи до сих пор нет.

Но есть некоторые детали от СМИ. Итальянская La Repubblica, ссылаясь на источники, пишет, что Украина обратилась к Италии и другим партнерам с просьбой провести саммит по войне, когда мировые лидеры съедутся на похороны Папы Римского.

В частности, речь идет о встрече с участием США, Италии, Франции, Великобритании и, возможно, Германии, которую будет представлять бывший канцлер Олаф Шольц.

Кроме этого, по данным источников издания, президент США Дональд Трамп во время визита в Рим может встретиться с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Так что, продолжение диалога в Риме пока не исключено.

Напомним, врач, который был рядом с Папой Франциском в последние минуты его жизни, рассказал, какими они были. По его словам, смерть наступила мгновенно и без боли.

Ватикан уже обнародовал духовное завещание Папы Франциска, в котором он написал, что всегда полагался на Богородицу и посвящал Господу свои страдания.