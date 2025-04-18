Переговоры по Украине в Париже 17 апреля - первые результаты

Стивом Уиткофф и Марко Рубио на встрече с Макроном. Фото: X Эммануэля Макрона

В четверг, 17 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Основной темой разговора стала война России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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Как сообщили в Елисейском дворце, основная часть обсуждений касалась мирных переговоров, направленных на прекращение войны России против Украины.

Еще одной из тем обсуждения стала дальнейшая деятельность партнеров. Последнее заседание по этому поводу состоялось 27 марта в Елисейском дворце.

Также обсуждались другие важные вопросы, в частности тарифы между Европой и США, а также процесс деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Во встрече, кроме Макрона, Рубио и Уиткоффа, также приняли участие министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн.

Перед встречей Эммануэль Макрон поговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщили в Елисейском дворце.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский за сегодня, 17 апреля, дважды пообщался с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил дальнейшую военную поддержку.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обе стороны пришли к согласию относительно того, что ни украинская, ни французская команда не имеют мандата на обсуждение вопросов по территории Украины.