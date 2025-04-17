Зеленський підбив підсумки переговорів із Макроном

Зеленський та Макрон. Фото: Офіс Президента

У четвер, 17 квітня, Президент України Володимир Зеленський двічі поспілкувався з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони обговорили подальшу військову підтримку.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Що сказав Зеленський про розмову із Макроном

Як зазначив Володимир Зеленський, він висловив подяку французькому лідеру за постійне лідерство та підтримку, а також відзначив важливу роботу, яку сьогодні в Парижі провели представники п’яти країн: України, Франції, Великої Британії, Німеччини та Сполучених Штатів.

За словами президента, такі зустрічі відіграють ключову роль у зміцненні спільного бачення безпеки та взаєморозуміння між партнерами.

"Важливо, що чуємо одне одного, доповнюємо й уточнюємо наші позиції та працюємо заради реальної безпеки України і всієї нашої Європи", — наголосив Зеленський.

Лідери країн також скоординували подальші контакти та майбутні зустрічі. Президент підкреслив, що тривалість миру безпосередньо залежить від справедливих підходів у дипломатії та дієвості безпекової архітектури. Він подякував усім міжнародним партнерам, які продовжують підтримувати Україну.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обидві сторони дійшли згоди щодо того, що ні українська, ні французька команда не мають мандату на обговорення питань щодо території України.

Сьогодні ж, 17 квітня, делегація України у складі керівника ОП Андрія Єрмака, глави МЗС Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова прибула до Парижа на переговори.