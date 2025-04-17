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Без мандату на розгляд територій — президент у розмові з Макроном

17 квітня 2025 19:25
Анастасія Писаненко - редактор
Зеленський із Макроном обговорили припинення вогню
Володимир Зеленський. Фото: скріншот із відео
Анастасія Писаненко - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з Президентом Франції Еммануелем Макроном обидві сторони дійшли згоди. Ні українська, ні французька команда не мають мандату на обговорення питань, що стосуються території України.

Про це український лідер повідомив під час свого брифінгу у четвер, 17 квітня.

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"Ми з Макроном обговорили, що мандату в моєї та його команд на обговорення території України немає", — наголосив Зеленський.

Водночас, за словами Президента, українська команда, яка наразі перебуває в Парижі, займатиметься питанням припинення вогню.

"У нас однакові погляди, однакові думки. Плануються ще зустрічі на різних рівнях", — додав він.

Нагадаємо, 17 квітня делегація України у складі керівника ОП Андрія Єрмака, глави МЗС Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова прибула до Парижа на переговори.

Раніше Politico писало, що сторони у Парижі обговорять Україну, Іран і торгівельні відносини після тарифних погроз лідера США Дональда Трампа.

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