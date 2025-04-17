Зеленский с Макроном обсудили прекращение огня

Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обе стороны пришли к согласию. Ни украинская, ни французская команда не имеют мандата на обсуждение вопросов, касающихся территории Украины.

Об этом украинский лидер сообщил во время своего брифинга в четверг, 17 апреля.

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"Мы с Макроном обсудили, что мандата у моей и его команд на обсуждение территории Украины нет", — подчеркнул Зеленский.

В то же время, по словам президента, украинская команда, которая сейчас находится в Париже, будет заниматься вопросом прекращения огня.

"У нас одинаковые взгляды, одинаковые мысли. Планируются еще встречи на разных уровнях", — добавил он.

Напомним, 17 апреля делегация Украины в составе руководителя ОП Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова прибыла в Париж на переговоры.

Ранее Politico писало, что стороны в Париже обсудят Украину, Иран и торговые отношения после тарифных угроз лидера США Дональда Трампа.