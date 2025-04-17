Зеленский подвел итоги переговоров с Макроном

Зеленский и Макрон. Фото: Офис Президента

В четверг, 17 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский дважды пообщался с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили дальнейшую военную поддержку.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Как отметил Владимир Зеленский, он выразил благодарность французскому лидеру за постоянное лидерство и поддержку, а также отметил важную работу, которую сегодня в Париже провели представители пяти стран: Украины, Франции, Великобритании, Германии и Соединенных Штатов.

По словам президента, такие встречи играют ключевую роль в укреплении общего видения безопасности и взаимопонимания между партнерами.

"Важно, что слышим друг друга, дополняем и уточняем наши позиции и работаем ради реальной безопасности Украины и всей нашей Европы", — подчеркнул Зеленский.

Лидеры стран также скоординировали дальнейшие контакты и будущие встречи. Президент подчеркнул, что продолжительность мира напрямую зависит от справедливых подходов в дипломатии и действенности архитектуры безопасности. Он поблагодарил всех международных партнеров, которые продолжают поддерживать Украину.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обе стороны пришли к согласию относительно того, что ни украинская, ни французская команда не имеют мандата на обсуждение вопросов по территории Украины.

Сегодня же, 17 апреля, делегация Украины в составе руководителя ОП Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова прибыла в Париж на переговоры.