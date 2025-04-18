Переговори щодо України у Парижі 17 квітня - перші результати

Макрон поговорив із Рубіо й Віткоффом у Парижі — подробиці
У четвер, 17 квітня, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо та спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Основною темою розмови стала війна Росії проти України.
Про це повідомляє пресслужбу Єлисейського палацу.
Деталі зустрічі з Рубіо і Віткоффом щодо України
Як повідомили в Єлисейському палаці, основна частина обговорень стосувалась мирних переговорів, спрямованих на припинення війни Росії проти України.
Ще однією з тем обговорення стала подальша діяльність партнерів. Востаннє засідання щодо цього відбулося 27 березня в Єлисейському палаці.
Також обговорювались інші важливі питання, зокрема тарифи між Європою та США, а також процес деескалації конфлікту на Близькому Сході.
У зустрічі, окрім Макрона, Рубіо та Віткоффа, також взяли участь міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн.
Перед зустріччю Еммануель Макрон поговорив по телефону зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, повідомили в Єлисейському палаці.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський за сьогодні, 17 квітня, двічі поспілкувався з Президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорив подальшу військову підтримку.
Крім того, Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обидві сторони дійшли згоди щодо того, що ні українська, ні французька команда не мають мандату на обговорення питань щодо території України.
Читайте Новини.LIVE!