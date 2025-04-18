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Макрон поговорив із Рубіо й Віткоффом у Парижі — подробиці

18 квітня 2025 00:01
Анастасія Писаненко - редактор
Переговори щодо України у Парижі 17 квітня - перші результати
Стівом Віткофф та Марко Рубіо на зустрічі із Макроном. Фото: X Еммануеля Макрона
Анастасія Писаненко - редактор

У четвер, 17 квітня, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо та спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Основною темою розмови стала війна Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужбу Єлисейського палацу.

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Деталі зустрічі з Рубіо і Віткоффом щодо України

Як повідомили в Єлисейському палаці, основна частина обговорень стосувалась мирних переговорів, спрямованих на припинення війни Росії проти України.

Ще однією з тем обговорення стала подальша діяльність партнерів. Востаннє засідання щодо цього відбулося 27 березня в Єлисейському палаці.

Також обговорювались інші важливі питання, зокрема тарифи між Європою та США, а також процес деескалації конфлікту на Близькому Сході.

У зустрічі, окрім Макрона, Рубіо та Віткоффа, також взяли участь міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн.

Перед зустріччю Еммануель Макрон поговорив по телефону зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, повідомили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський за сьогодні, 17 квітня, двічі поспілкувався з Президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорив подальшу військову підтримку.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обидві сторони дійшли згоди щодо того, що ні українська, ні французька команда не мають мандату на обговорення питань щодо території України.

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