Похорон Папи Римського — як це може вплинути на війну в Україні

Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS/Max Rossi

Ватикан готується до похорону Папи Римського Франциска. Він відбудеться вже цієї суботи, 26 квітня. І як би це, можливо, дивно не звучало, може стати не просто похороном понтифіка, що само по собі, звісно, не пересічна подія, а набути додаткових сенсів.

На прощання з Франциском з'їдуться безліч світових лідерів, включаючи президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

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Це відбудеться на фоні активних переговорів щодо мирного врегулювання війни між Україною та Росією. Які останнім часом, м'яко кажучи, не вражають своїми результатами.

Чи стане похорон Папи місцем для чергового раунду переговорів щодо війни? Насправді це не виключено. І ось чому.

Є три фактори, на які варто звернути увагу, перед тим як оцінювати вірогідність таких подій. Їх можна назвати (приблизно, звісно) наступним чином: люди, контекст та бажання. Кожен з них має своє, дуже важливе значення.

Люди готуються до прощання з Папою. Фото: REUTERS/Susana Vera

Люди

Список тих людей, які будуть присутні на похороні Папи Римського, звісно ж розміром з сам Ватикан. Ось лише деякі прізвища, окрім Зеленського та Трампа, які називає Reuters:

Президент Аргентини Хав'єр Мілей

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала

Президент Естонії Алар Каріс

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, президентка Європарламенту Роберта Мецола

Президент Франції Емануель Макрон

прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс

Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Польщі Анджей Дуда

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш

Більшість з цих імен так чи інакше дотичні до війни України проти Росії, у першу чергу завдяки допомозі, яку вони надають Україні. Деякі з них, як, наприклад, Стармер та Макрон — прямо беруть участь у нинішніх мирних переговорах.

Чи буде хтось з Росії? Буде. Але звісно не Путін, і навіть не Мішустін (це прем'єр Росії, якщо може хтось забув). РосЗМІ пишуть, що РФ на похоронах буде представляти міністерка культури Ольга Любімова.

Контекст

Смерть Папи Римського — це завжди трагедія. Життя Папи Римського, особливо Франциска — це допомога бідним та нужденним, а також безліч мирних ініціатив, які стосувалися не лише України.

Похорон Папи Римського — це шанс вчергове нагадати світу про важливість миру та потребу у мирних ініціативах. Саме така атмосфера, скоріш за все, буде переважати у Ватикані в найближчу суботу.

Дональд Трамп підіймається на борт літака. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Бажання

Його зараз декларують практично всі. Президент США Дональд Трамп чи не щодня підкреслює, що хоче завершити війну між Україною та Росією.

"Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно. Владіміре, зупинись! 5000 солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду!", — відреагував він, приміром, на недавній російський удар по Києву.

Президент України Володимир Зеленський постійно наголошує, що Україна хоче миру та підтримує відповідні ініціативи Дональда Трампа.

Європа бере активну участь у переговорах, та теж, звісно, сподівається, що ця війна завершиться.

Росія удає, що їй цікавий мир. Паралельно виставляючи умови і продовжуючи бомбардування українських міст та вбивство українських громадян.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Чи будуть переговори?

Президент України Володимир Зеленський вже підтвердив журналістам, що хотів би провести зустріч з Дональдом Трампом у Ватикані, хоча підтвердження самої зустрічі досі немає.

Але є деякі деталі від ЗМІ. Італійська La Repubblica, посилаючись на джерела, пише, що Україна звернулась до Італії та інших партнерів із проханням провести саміт щодо війни, коли світові лідери з'їдуться на похорон Папи Римського.

Зокрема, мова йде про зустріч за участю США, Італії, Франції, Великої Британії та, можливо, Німеччини, яку представлятиме колишній канцлер Олаф Шольц.

Крім цього, за даними джерел видання, президент США Дональд Трамп під час візиту до Риму може зустрітися з Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

То ж, продовження діалогу у Римі наразі не виключене.

Нагадаємо, лікар, який був поряд з Папою Франциском в останні хвилини його життя, розповів, якими вони були. За його словами, смерть настала миттєво та без болю.

Ватикан вже оприлюднив духовний заповіт Папи Франциска, в якому він написав, що завжди покладався на Богородицю та присвячував Господу свої страждання.