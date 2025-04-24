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Трамп відреагував на атаку РФ по Києву і звернувся до Путіна

24 квітня 2025 15:39
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Києва 24 квітня — Трамп звернувся до Путіна
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент США Дональд Трамп назвав російський удар по Києву 24 квітня "невчасним" та "необов’язковим". Він також закликав російського лідера Володимира Путіна зупинитися.

Свою заяву глава Білого дому опублікував у TruthSocial.

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Трамп підкреслив, що нічний російський удар ракетами по Києву був невиправданим.

"Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно", — йдеться у повідомленні.

Американський лідер також закликав Путіна зупинитись і укласти мирну угоду 

"Володимире, зупинись! 5000 солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду", — написав Трамп.

Трамп про атаку РФ на Київ
Повідомлення Трампа у TruthSocial

Нагадаємо, що п’ятницю, 25 квітня, у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими під час російського обстрілу, який призвів до щонайменше восьми смертей.

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