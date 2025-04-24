Обстріл Києва 24 квітня — Трамп звернувся до Путіна

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвав російський удар по Києву 24 квітня "невчасним" та "необов’язковим". Він також закликав російського лідера Володимира Путіна зупинитися.

Свою заяву глава Білого дому опублікував у TruthSocial.

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Трамп підкреслив, що нічний російський удар ракетами по Києву був невиправданим.

"Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно", — йдеться у повідомленні.

Американський лідер також закликав Путіна зупинитись і укласти мирну угоду

"Володимире, зупинись! 5000 солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Трампа у TruthSocial

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