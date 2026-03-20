Переговори в США й успіхи ЗСУ: головне з розмови Зеленського зі ЗМІ

Президент України Володимир Зеленсткий під час візиту в Іспанію. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами в п’ятницю, 20 березня. Глава держави розкрив свої очікування від переговорів у США, куди вирушила українська делегація і які відбудуться вже завтра. Також президент відзначив успіхи Збройних сил України на передовій, які зірвали наступ Росії та розповів про роботу понад 200 українських фахівців на Близькому Сході.

Про що ще Володимир Зеленський говорив із медіа розказують Новини.LIVE.

Ключові заяви президента в розмові з журналістами 20 березня

Лідер назвав головним завданням українських переговірників у США конкретні критерії подальших тристоронніх переговорів. Зустріч, яка відбудеться в суботу, пройде без російських представників, і на ній мають узгодити дати для наступних зустрічей з РФ. Водночас президент уточнив, що у Сполучені Штати поїхали лише учасники політичної групи.

У розмові з представниками преси глава держави відзначив й успіхи українських військових на передовій. Він згадав, що ЗСУ зірвали наступ росіян, який ті планували цієї весною. Однак Зеленський додав, що ворог продовжує вести штурмові дії та здійснювати обстріли. Водночас президент зазначив, що не відбулося ніяких змін щодо українських ударів по російських НПЗ, а Сили оборони продовжують діяти згідно з узгодженим планом.

Зеленський розкрив, що наразі на Близькому Сході перебуває 228 українських фахівців. Ці експерти діляться досвідом у відбитті дронової атаки в Катарі, Саудівській Аравії та ОАЕ. Крім того, Україна працює з Кувейтом і Йорданією.

Зеленський розкрив, що Україна вже виготовляє дрони разом із чотирма європейськими країнами. Йдеться про Велику Британію, Данію, Німеччину та Нідерланди. Крім того, український лідер анонсував спільну роботу з Норвегією, Швецією та Францією, також є деякі домовленості з цього питання з Румунією та Іспанією.

Крім того, український лідер прокоментував ситуацію з затримкою кредиту на 90 млрд євро, який обіцяв ЄС. Зеленський анонсував перший транш із цієї суми в квітні 2026 року. Він наголосив, що партнери мають знайти вирішення цього інциденту.

Зеленський висловився з приводу скасування санкцій щодо Білорусі та частково Росії, що, на його думку, є послабленням тиску на ці країни. Він має надію, що країни ЄС не знімуть обмежень слідом за США. Також президент прокоментував заборону в РФ соціальних мереж, зокрема Telegram. Зеленський згадав, що росіяни запускають нову соцмережу Max і наголосив, що "Україна працює на Росії через Telegram, працюватиме і через Max".

Нагадаємо, що українська делегація на чолі з головою Офісу президента Кирилом Будановим та секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим після незначної паузи вирушила на переговори в США. Зустріч запланована на суботу, 21 березня, між представниками Києва тп Вашингтона.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті після того як Сили оборони України зірвали весняний наступ росіян. Згідно з оприлюдненим звітом, військове командування РФ не може наступати одночасно на кількох напрямках завдяки успішним діям ЗСУ.