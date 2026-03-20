Зеленський виловився про заборону соцмереж в Росії

Українські спецслужби працюють через Telegram в Росії. Зараз з обмеженням месенджеру на території РФ буде складніше передавати сигнали російському суспільству. Однак у них з'явиться нова мережа, до якої Україна теж матиме доступ.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив, спілкуючись з журналістами 20 березня.

Заборона Telegram в Росії

"Те, що вони обмежують соцмережі, обмежують мобільний зв'язок — це все для тотального контролю. Всы відомо, що будує Путін в Росії", — скзав президент.

