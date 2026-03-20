Зеленский выловился о запрете соцсетей в России
Дата публикации 20 марта 2026 16:07
Срочная новость
Украинские спецслужбы работают через Telegram в России. Сейчас с ограничением мессенджера на территории РФ будет сложнее передавать сигналы российскому обществу. Однако у них появится новая сеть, к которой Украина тоже будет иметь доступ.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил, общаясь с журналистами 20 марта.
"То, что они ограничивают соцсети, ограничивают мобильную связь — это все для тотального контроля. Всем известно, что строит Путин в России", — сказал президент.
