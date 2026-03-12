Видео
Главная Новости дня В Telegram фиксируют масштабный сбой в работе по всему миру

В Telegram фиксируют масштабный сбой в работе по всему миру

Дата публикации 12 марта 2026 12:49
Сбой в Telegram 12 марта — почему не работает приложение
Приложение Telegram. Фото: Новини.LIVE

В работе популярного мессенджера Telegram зафиксировали технические проблемы. Пользователи из разных стран сообщают о трудностях с отправкой сообщений и загрузкой медиафайлов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные сайта Downdetector и жалобы пользователей в сети.

Читайте также:

Сбой в работе Telegram

По словам пользователей, сообщения могут не отправляться или приходить с задержкой. Также часто возникают проблемы с загрузкой фото, видео и других файлов — они либо открываются очень медленно, либо вообще не загружаются.

Некоторые пользователи отмечают, что чаты открываются с задержкой или не обновляются. В таких случаях сообщения могут долго оставаться в статусе отправки, а вложения — не открываться.

У роботі Telegram стався збій 12 березня
В Telegram перестали загружаться чаты. Фото: скриншот из Telegram

О массовых жалобах свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев Downdetector, где зафиксировали резкий рост сообщений о проблемах с мессенджером.

У Telegram стався великий збій
Анализ сбоя в Telegram. Фото: Downdetector

Подобные сбои в Telegram случаются и раньше. Они могут быть связаны с техническими проблемами серверов, перегрузкой системы или локальными трудностями с интернет-соединением.

По состоянию на момент появления жалоб официальных объяснений о причинах сбоя от команды Telegram не было. Обычно подобные технические проблемы устраняют в течение нескольких часов после их возникновения.

Работа Telegram в Украине

Народный депутат Виктория Сюмар заявила, что доходы популярных Telegram-каналов могут достигать 20 тысяч долларов в день. По ее словам, значительные доходы получают ресурсы с большой аудиторией, которые активно размещают рекламу и другой коммерческий контент.

Временная следственная комиссия направила запрос в Государственную налоговую службу относительно нескольких владельцев крупных Telegram-каналов, которые фактически ведут предпринимательскую деятельность.

В то же время Верховная Рада 12 марта планирует рассмотреть законопроект №11115, который касается регулирования платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовый контент. В частности, документ предусматривает возможность деанонимизации Telegram-каналов.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
